Svestrani glazbenik Vladimir Kočiš Zec još danas radi novu glazbu i uživa u svakom trenutku, a u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao nam je sve o počecima Novih Fosila, ali i o odnosu s tragično preminulim Rajkom Dujmićem.

Domaći glazbenik Vladimir Kočiš Zec najpoznatiji je javnosti kao član Novih fosila u kojima je djelovao dugo godina, a ovaj svestrani gitarist, pjeval i skladatelj već godinama djeluje i kao samostalni izvođač. Na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu predstavit će svoju pjesmu "Nostalgija" koju je snimio skupa s Nenadom Ninčevićem, a u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao nam je više o pjesmi, prisjetio se početaka svoje karijere te se osvrnuo na kolegu iz benda, legendarnog Rajka Dujmića koji je prošle godine preminuo od posljedica strašne prometne nesreće.

"Ono što o pjesmi mogu reći je to da mi je posebno draga jer je aranžer Ante Gelo napravio jedan zaista kvalitetni pomak u aranžman te pjesme. Malo smo se pomaknuli od mojih uobičajenih formi pjesama koje imaju puno električnih gitara, puno zborova. Ovaj put je Gelo napravio jedan prekrasni gudački aranžman i pjesme je zaista dobro legla uz sam tekst. Nadam se da će i publika na Zagrebačkom festivalu lijepo prihvatiti tu pjesmu", ispričao nam je Zec.

Još s Novim Fosilima je Zec nastupao na Zagrebačkom festivalu, a ta grupa obilježila mu je karijeru. Unatoč svim nesuglasicama koje su imali tijekom godina, Zec za Rajka Dujmića ima samo lijepe riječi.

"Mene je jako potresla njegova smrt i njegova bolest zadnjih godina, gdje se jako borio sa svojom ovisnošću. Moram otvoreno to reći. Žao mi je što je sve tako završilo i moram reći da fali. Fali kao pokretač koji je bio još od prvih dana kada smo se mi kao Novi Fosili okupili. Fali jedna takva pokretačka snaga, jedna takva mašina koja bi i danas imala što za reći. Međutim, život je takav, nosi lijepe i ružne trenutke. Za Rajka me veže jako puno uspomena, a mogu slobodno reći da sam zajedno s njim i ja odrastao na tom glazbenom putu i svim tim pjesmama sam dao svoj pečat. Ostavili smo lijepe pjesme, naravno s ostalim članovima ekipe", ispričao je Zec te se prisjetio samih početaka Novih Fosila.

"U početku smo bili jako skeptični, tj. ja sam bio skeptičan kada sam ušao u Nove Fosile. Ipak, kada sam vidio da je unutra već Rajko sa svojim rokerskim senzibilitetom, vrhunska pjevačica i interpretatorica Đurđica Barlović, onda sam vidio da bi od toga moglo nešto biti. Taj entuzijazam i doza htijenja da nešto zaista dobro napravimo se pokazala ispravnom. Od prve pjesme "Sanjaj me" koju smo izdali kao singl, to je kao lavina samo sve krenulo vrtoglavim usponom. To su bile ogromne tiraže i brojke od kojih vam se zavrti u glavi. Posljednjih godina smo imali nekih problema oko imena Novi Fosili, a ja se nadam da će se to na neki način srediti. Mislim da mi preostali članovi koji smo i snimali te pjesme, možemo jedini na adekvatan način prezentirati te pjesme, a publika ih još uvijek želi. Mi sada nastupamo pod imenom Sanja, Zec i Marinko te izvodimo te pjesme. Sa iskrenom željom i nadom da će se taj pravni problem riješiti, nadamo se i novim nastupima jer zaista koliko vidim, gdje god dođemo i dan danas su dvorane pune i atmosfera je prekrasna", rekao nam je Zec. Komentirao je i kako on, Sanja Doležal i Marinko Colnago danas funkcioniraju kao bend.

"Mi smo okupili ekipu mladih ljudi koji zaista uživaju svirati s nama i mi s njima, jer imamo jednu potpuno novu, mladenačku energiju i svaki susret je prepun smijeha. Mi pričamo svoje stare priče, oni pola toga ne vjeruju. Međutim, prepričavamo im istinite priče koje su nam se dogodile. Dosta vremena provodimo prepričavajući naša iskustva, a oni sve to sa oduševljenjem slušaju i komentiraju. Nadam se novim susretima kad ćemo ponovno početi vježbati", kaže ovaj svestrani glazbenik, koji se osvrnuo i na svoj privatni život tijekom koronavirusa.

Vladimir Kočiš Zec je u bračnu luku reći put uplovio 2014. godine s Dinom Hadžiselimović, a sretni par je i dalje zaljubljen kao prvoga dana. "Moram priznati da imam vrlo pažljivu suprugu koja me u prvom lockdownu jednostavno zatvorila", rekao je kroz smijeh Kočiš Zec te je nastavio: "Ja sam samo išao malo po dvorištu prošetati. Čak je ona jedina išla u nabavku u dućan jedno vrijeme. Sada funkcioniramo normalno, ja joj pomažem koliko mogu. Jedna doza straha i nervoze je ušla u sve nas zbog kornavirusa. Ne samo u našoj obitelji, već to vidim i kod svih drugih kolega. Slobodno se može konstatirati da smo dobili lagani PTSP, što je i bilo za očekivati. To su stvari koje su se nepredvidivo dogodile i mislim da na njih još danas nemamo pravi odgovor", zaključio je Zec.