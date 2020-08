Posljednji ispraćaj Rajka Dujmića održava se u Zagrebu, u krugu obitelji, prijatelja i kolega te vjernih obožavatelja.

Od legendarnog hrvatskog glazbenika i skladatelja Rajka Dujmića na zagrebačkom Krematoriju opraštaju se članovi obitelji, prijatelji, kolege te brojni ljubitelji i štovatelji njegovih djela.

Sprovod je otvoren za javnost, a obitelj je bila odabrala i počasnu stražu koja se izmjenjivala, a u kojoj su se našli Rajkovi najbliži prijatelji i kolege, među kojima Ante Gelo, Sandra Hančić, Jasenko Houra, Jacques Houdek, Želimir Babogredac, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Ana Rucner, Vladimir Pavelić, Nataša Mirković, Dragan Rucner, Mario Rucner, Zoran Škugor, Hrvoje Barlović, Vedran Strukar, Emilija Kokić, Nenad Ninčević, Vlado Kalember, Jasna Zlokić i Fedor Boić.

Rajku su posljednje zbogom stigli uputiti i članovi Novih fosila s kojima je godinama svirao te zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Ceremonija je započela uz pjesme "Caruso (Ti voglio bene assai)" i "I will always love you" Whitney Houston.

Nenad Ninčević i Antun Tomislav Šaban održali su govore i lijepim se riječima osvrnuli na Rajka, njegovo stvaralaštvo i život.

"Zbogom kralju crnih i bijelih tipki. Putuj, mi te nikada nećemo zaboraviti. Ja se nadam da te čekaju tvoje nebeske kočije koje smo davno napisali u stanu mojih roditelja", rekao je emotivni Ninčević.

Rajko Dujmić preminuo je 4. kolovoza od posljedica zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila u Ravnoj Gori. Oči je zauvijek zatvorio oči u riječkoj bolnici na Sušaku samo tri dana prije svog 66. rođendana, a obitelj je u najtežim trenucima odlučila napraviti humanu gestu te je donirala njegove organe kako bi spasila živote drugih. Iza glazbenika su ostali supruga Snježana Dujmić i sin Tin.

Rajko je ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni kao jedan od najpriznatijih domaćih glazbenika i skladatelja. Najpoznatiji je u javnosti kao dio grupe Novi fosili, a tijekom bogate karijere napisao je gotovo dvije tisuće pjesama.