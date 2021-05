Najava da će nastavak serije "Seks i grad" biti bez Kim Cattrall i Chrisa Notha mnoge je razočarala, no ove će promjene sigurno podržati.

U novim epizodama kultne serije "Seks i grad" bit će niz pozitivnih promjena nakon što je mnoge obožavatelje razočarala vijest kako Kim Cattrall nije dio legendarne postave.

Naime, Sarah Jessica Parker, koja glumi glavnu junakinju Carrie, i producent Michael Patrick King inzistiraju na raznolikoj ekipi na setu, odnosno među glumcima. Kako piše TVLine, to znači da će biti najmanje tri tamnoputa lika i nekoliko osoba koje će raditi na scenariju.

Novi nastavci HBO-ove serije koja nosi naziv "And Just Like That…" tako će pokazati napredak i pozitivni pomak uz već dobro poznate likove Carrie, Mirande i Charlotte.

"Sarah i King pokušavaju ispričati iskrenu priču o tome kako je biti žena u 50-ima u New Yorku", rekao je Casey Bloys s HBO-a.

Dodao je kako glumačka postava i ekipa scenarista bez tamnoputih ljudi nije dobar prikaz američkoga grada.

Serija je ranije upravo zbog toga kritizirana, a među likovima se isticala američka glumica jamajkanskog porijekla Sundra Oakley, koja je tumačila sestru glazbenog mogula s kojim je Samantha Jones bila u vezi. Pojavila se u tri epizode i mnogi su komentirali kako se tema rase nespretno prikazala.

"Kada to gledam kroz oči 20-godišnje Sundre, bila sam sretna jer sam dobila tu ulogu i radila na fantastičnoj seriji. No nekoliko godina kasnije pitala sam se zašto je to tako moralo biti i zašto nije mogla biti drugačija priča?" ispričala je Oakley, čiji lik nije podnosio Samanthu jer je u vezi s njezinim tamnoputim bratom.

Inače, strani su mediji pisali da se osim Cattrall u nastavcima neće pojaviti ni Chris Noth, koji je tumačio Facu, a producenti pregovaraju s Davidom Eigenbergom, koji je glumio Stevea Bradyja. Poznato je i da će ulogu u seriji imati John Corbett, koji je utjelovio Carriena dečka Aidana s kojim je prekinula zbog Face.