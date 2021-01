Sve su glasnija šuškanja kako bi se u seriji "Seks i grad" umjesto Kim Catrrall i njezina lika Samanthe mogla pojaviti glumica Jennifer Coolidge.

Ne stišava se bura oko priče nove sezone serije "Seks i grad" i činjenice da u njoj nećemo više gledati lik Samanthe koju je bila glumila Kim Cattrall. Obožavatelji serije time se teško mire, ali u međuvremenu su već počela kružiti imena njezine potencijalne nasljednice.

Među prvima se tako spominje 59-godišnja glumica Jennifer Coolidge koju smo dosad imali prilike gledati u mnogim holivudskim komedijama, a o čemu se već i sama javno oglasila.

"Znate, bila sam velika obožavateljica "Seksa i grada", još uvijek jesam. To je jedna od onih serija čije reprize možete gledati i nikada vam neće dosaditi. Ali moram reći da sam i velika obožavateljica Kim Cattrall i ne vidim da bi ju itko mogao zamijeniti u tom djelu. Ona je savršena i mislim da joj nema zamjene", izjavila je Jennifer u emsiji "Watch What Happens Live With Andy Cohen"

Serija se je prikazana u šest sezona od 1998. do 2004. godine, a snimljena su i dva filma 2008. i 2010. godine. I dok su se Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis odlučile vratiti u novoj sezoni, Kim navodno na to nikako nije htjela pristati.

Neki od obožavatelja serije koji se tom viješću ne mogu pomiriti, optužuju Sarah Jessicu da ona zapravo ne voli lik Samanthe i da je prepirka s Kim uzrok svemu.

"Nikada nisam rekla da mi se ne sviđa. Nikada to ne bih učinila. Samantha nije dio ove priče, ali uvijek će biti dio nas. Bez obzira gdje smo i što radimo", poručila je Sarah putem društvenih mreža.

Kim na to nije odgovorila bivšoj kolegici, ali je otkrila što misli o vraćanju serije na male ekrane.

"Apsolutno volim "Seks i grad" i iako sam tužna što se Samantha ne vraća, pozdravljam to što radite ono što je najbolje za vas i mislim da je to sjajan primjer stavljanja sebe na prvo mjesto. Svaka čast", zagonetno je poručila Kim u objavi na Twitteru.