Priyanka Chopra je u memoarima "Unfinisfed" objasnila da je morala na operaciju zbog polipa u nosu i da joj se zbog slučajne greške kirurga potpuno izmijenio izgled lica.

Priyanka Chopra (38) često se nalazi na listama najljepših glumica, a posljednjih godina privlači pozornost svojim brakom s 10 godina mlađim pjevačem Nickom Jonasom.

Indijska ljepotica često dijeli fotografije na Instagramu i u rijetkim prilikama se prisjeti mladih dana. "Sramežljiva? Nikad čula za nju", napisala je Priyanka uz nikad dosad viđenu sliku.

Glumica na njoj pozira u hlačama i gornjem dijelu badića i njezino lice je drukčije nego sada. Naime, vidljivo je da je imala operaciju nosa, a Chopra je u svojim novim memoarima "Unfinished" objasnila da je na to bila prisiljena jer je imala polipe.

Pratitelje je začudila fotografija glumice iz mladosti, no nisu je kritizirali nego je prikupila više od milijun lajkova u kratkom roku. Priyanka, koju na Instagramu prati više od 61 milijun ljudi, je nakon zahvata doživljavala osude javnosti dok je sudjelovala na izborima ljepote, pogotovo 2000-ih kad je odnijela titulu Miss svijeta. Tada su joj dali nadimak plastična Chopra.

Glumica je u memoarima objasnila da je operacija nosa trebala biti rutinska, no nažalost nije tako ispalo. Kirurg joj je slučajno uništio dio koji se naziva most nosa i on se potom srušio. Riječ je o spoju dvije kosti i Priyanka kaže da je bila užasnuta rezultatom zahvata.

"Moj originalni nos je nestao. Moje lice je izgledalo potpuno drukčije. To nisam bila ja", napisala je u knjizi Chopra koja je tada zbog svog izgleda izgubila uloge u dva filma.

Inače, Priyanka je od prosinca 2018. u braku s Jonasom, a par je bio dva mjeseca u vezi kada ju je pjevač zaprosio. "Nisam očekivala prosidbu u toj fazi naše veze. Bili smo dva mjeseca skupa! Mislila sam da bi se moglo dogoditi, ali svejedno mi je bio potpuni šok. No povratila sam svoju kontrolu i samo se prepustila svemu", rekla je nedavno glumica.