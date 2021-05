Društvenim mrežama kruže fotografije frontmena benda Maneskin Damiana Davida kada je bio srednjoškolac.

Otkako je s bendom Maneskin donio pobjedu Italiji na ovogodišnjem Eurosongu, ne prestaje se pričati o 22-godišnjem pjevaču Damianu Davidu.

Zgodni Talijan zaludio je žene diljem svijeta kojima se svidio njegov samouvjereni nastup u štiklama, neobičan kostim bez majice te zalizana kosa, no prije nego je postao poznat, izgledao je posve drugačije.

Na društvenim mrežama sada su isplivale njegove fotografije iz srednjoškolskih dana na kojima Damiano ima kratku plavu kosu i pozira u bijeloj košulji te jedna na kojoj nema majicu, a iako ne nalikuje sebi, mnogi su se složili kako je i tada bio prelijep.

He went from "i'll have her home by 9 sir" to "she calls me daddy too" #EUROVISION pic.twitter.com/Etpuq87fcr