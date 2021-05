Frontmen grupe Maneskin Damiano David u vezi je s talijanskom influencericom Giorgijom Soleri, a šuška se i da su zaručeni.

Pjevač Damiano David (22) zaludio je žene na Eurosongu, gdje je s grupom Maneskin donio pobjedu Italiji.

Na njegov rokerski šarm i vatreni nastup pala je i Sanja Vučić iz grupe Hurricane, koja je na ovogodišnjem natjecanju za pjesmu Eurovizije predstavljala Srbiju.

"On je prelijep muškarac. Da budem iskrena, sama sam... Divan je... Prestat ću govoriti. Zapravo, udala bih se za njega, ali on je mlađi od mene šest godina", kroz smijeh je kazala za Wiwibloggs, no na njezinu, kao i na žalost mnogih drugih obožavateljica zgodnog Talijana, njegovo je srce već zauzeto.

Naime, kako su izvijestili talijanski mediji, roker ljubi talijansku influencericu Giorgiju Soleri (25) i u vezi su već četiri godine.

Iako su vezu dugo skrivali od javnosti, David je nedavno u svojim Storyjima na Instagramu prvi put objavio njihovu zajedničku fotografiju kojom je potvrdio da su par.

"Nakon četiri godine možemo reći, zar ne?" napisao je uz objavu Damiano, kojeg na Instagramu prati više od 1,7 milijuna ljudi.

Djevojka zgodnog rokera također je dobro poznata talijanskoj javnosti i na Instagramu je prati više od 177 tisuća ljudi. Posebno im se sviđaju njezine mnogobrojne tetovaže i seksi fotke koje često objavljuje.

"Poziram, volim, pokazujem stražnjicu na Instagramu i jedem amatricianu. U međuvremenu pišem poeziju i feministica sam", stoji u opisu njezina profila na Instagramu.

Talijanski mediji pišu i da su pjevač i Giorgia zaručeni, a to je odao jedan komentar na njezinu sliku. Naime, ona je napisala u opis: "Pitajte me jesam li sretna?"

"Moram li te uopće pitati? Zaručena si za muškarca na kojem ti cijeli svijet zavidi", komentirala je Damianova obožavateljica.

Giorgia je bila velika podrška svome dragome i njegovu bendu na Eurosongu te je pozivala svoje pratitelje na Instagramu da glasaju za Maneskin, a nije skrivala ni svoje oduševljenje pobjedom Italije na natjecanju.

Nije joj zasmetalo ni što je Damiano tijekom pobjedničke izvedbe pjesme "Zitti e buoni" strasno u usta poljubio kolegu bubnjara Ethana Torchija, koji se prepustio tome, a navodno je nakon nastupa podijelio još nekoliko poljubaca.

Inače, bend Maneskin proslavio se nakon što je završio na drugom mjestu u 11. sezoni talijanskoj verziji showa "X Factor" 2017.