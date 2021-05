Europska radiodifuzna unija u službenom je priopćenju istaknula kako se u Zelenoj sobi Eurosonga nije konzumirala droga, a u izjavi su napisali i kako je pjevač benda Maneskin dobrovoljno bio na testiranju.

Cijeli svijet i dalje bruji o talijanskom bendu Maneskin koji je pobijedio na ovogodišnjem Eurosongu s pjesmom "Zitti e buoni". Snimka 22-godišnjeg pjevača benda, Damiana Davida, na kojoj se činilo kao da ušmrkava nešto sa stola obišla je društvene mreže, a o svemu se sada očitovala Europska radiodifuzna unija (EBU), organizator natjecanja za pjesmu Eurovizije, i talijanska delegacija Eurosonga.

"Nakon optužbi o drogiranju u Zelenoj sobi Eurosonga u subotu 22. svibnja, EBU je na zahtjev talijanske delegacije provela detaljnu istragu svih činjenica, a pregledane su i sve dostupne snimke. Također, glavni vokal benda Maneskin je dobrovoljno bio na testiranju za droge, a test se pokazao negativnim. U Zelenoj sobi nije bilo drogiranja i smatramo ovaj slučaj zaključenim. Uznemireni smo činjenicom da su netočne pretpostavke dovele do lažnih vijesti te da su iste zasjenile duh i ishod cijelog događaja, te su nepravedno negativno utjecale na bend. Želimo još jednom čestitati Maneskinu na velikom uspjehu. Veselimo se suradnji s našim talijanskim kolegama u produkciji spektakularnog Eurosonga u Italiji sljedeće godine", stoji u službenoj izjavi vodstva Eurosonga.

Damiano je na konferenciji za novinare još u subotu objasnio što se zbivalo u tom spornom trenutku. "Gitarist Thomas je slomio staklo... To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas... Nemojte to govoriti", rekao je pjevač. Ipak, ubrzo je prebacio temu razgovara na Eurosong i koliko mu to sudjelovanje, odnosno pobjeda znači. "Ovo je veliko olakšanje. Zahvalni smo što smo dobili šansu biti dio ovog velikog događaja. To nam mnogo znači. Mislim da cijeloj Europi ovo puno znači, neka ovaj Eurosong bude svjetionik i putokaz za sve ostalo", istaknuo je Damiano.