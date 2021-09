Mickey Rourke je tijekom dugogodišnje karijere često glumu mijenjao boksom, a zbog brojnih ozljeda često je odlazio na operacije o kojima je postao i ovisan.

Glumac i bivši boksač Mickey Rourke bio je tiha patnja ženama diljem svijeta sve dok se nije potpuno uništio plastičnim operacijama. Nekadašnji ljepotan ovih dana slavi 69. rođendan, a prisjetili smo se koliko je drugačije izgledao u mladim danima.

Rourke je odrastao u New Yorku, no nakon što je otac napustio njihovu obitelj majka se ponovno udala te su se preselili u Miami. Upravo na Floridi Mickey se zaljubio u sport, a još u tinejdžerskim danima počeo se baviti boksom. Prvi put u ringu je bio s tek 12 godina, nakon čega je odlučio nastaviti karijeru u tom smjeru. Nakon nekoliko puta što je doživio potres mozga zbog udarca u ringu, liječnici su mu odredili odmor od boksa na godinu dana. U to se vrijeme počeo baviti i glumom, no glavni fokus mu je ipak bio na sportu. Kada se otvorila mogućnost da dobije ulogu boksača u jednom filmu, potpuno se zaljubio u glumu. Posudio je novac od svoje sestre, preselio se u New York te je počeo odlaziti na satove glume.

Što se filmskih uloga tiče, proslavio se zahvaljujući erotskom trileru "Devet i pol tjedana" u kojem se pojavio s kolegicom Kim Basinger, a u to vrijeme snimio ne niz uspješnica među kojima su "Restoran", "Štemer" i "Greenwich Village". Početkom 90-ih je snimio akcijske hitove "Harley Davidson" i "Marlboro Man" s holivudskim kolegama Don Johnsonom i Tomom Sizemorom, no onda se odlučio vratiti boksu.

Onda je u intervjuima isticao kako se morao vratiti u ring jer mu je nedostajalo samopouzdanja pred kamerama i želio je ostvariti karijeru koju nije uspio do kraja dok je bio mlađi. Tijekom profesionalne boksačke karijere pretrpio je niz ozljeda uključujući i slomljeni nos, rebra i nožni prst, a u jednom trenutku je izgubio i pamćenje zbog brutalne ozljede. Njegov ulazak u ring uvijek je pratila pjesma Guns N' Rosesa "Sweet child o'mine", uporno se uvijek vraćao mečevima, no kako je stario, postajao je sve slabiji.

Tijekom cijele karijere vraćao se čas glumi, čas boksu, a pojavio se čak i u spotu za pjesmu "Hero" Enriquea Iglesiasa uz glumicu Jennifer Love Hewitt. Medijske stupce često je punio svojim privatnim životom, a kako je ljubio brojne poznate ljepotice, materijala novinarima nije nedostajalo. Povezivali su ga s mnogima, no ono što se zna je činjenica da je jedno vrijeme hodao s Terry Farrell, a nakon toga i sa Sashom Volkovom. Dvaput je bio u braku, no djece nema. S Debrom Fauer vjenčao se 1981. godine, a s Carre Otis u bračnu luku je uplovio 1992. Nakon brojnih ljubavnih brodoloma 2009. godine se zaljubio u rusku manekenku Anastassiju Makarenko, s kojom je i danas.

Zbog brojnih ozljeda u boksačkom ringu, Rourke je često bio na operacijama, a tijekom vremena je postao i ovisan o odlascima pod nož. Botoks mu je glavna zanimacija, a javnost je često šokirao svojim transformacijama. Danas je daleko od onoga po čemu ga mnogi pamte, no bez obzira na sve, on se ne obazire na negativne komentare na račun svog izgleda.