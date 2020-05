Svakim svojim pojavljivanjem u javnosti Mickey Rourke šokira javnost svojim izgledom, a brojni njegovi obožavatelji slažu se da izgleda sve gore.

Glumac Mickey Rourke zbog pandemije koronavirusa morao je otići iz Latvije, gdje je snimao novi film, a nakon što se vratio kući u Los Angeles, prvi se put pojavio u javnosti. Rourke se u društvu svog asistenta prošetao Beverly Hillsom, a unatoč pokušaju kamuflaže glumca su paparazzi lako uočili.

U kratkoj uskoj majici Mickey je pokazao dio svojih mnogobrojnih tetovaža kada se prošetao u maskirnoj trenirci. Svakim svojim pojavljivanjem u javnosti Rourke ponovno šokira javnost svojim izgledom, a brojni njegovi obožavatelji slažu se da izgleda sve gore.

Njegov izgled rezultat je brojnih plastičnih operacija koje glumcu zaista nisu trebale, a potpuno je deformirao lice. Bivši boksač i zvijezda filma "Devet i pol tjedana" zbog toga se nimalo ne brine, a nekoliko je puta napomenuo kako mu ne smeta što se priča o njemu. Svjestan je toga da mu je fizički izgled zbog loših odluka iz prošlosti uništen, no kaže da život ide dalje.

Rourke je bio u vezi s brojnim zvijezdama, a dvaput se ženio. Debrom Feuer oženio se 1981. godine, a par je u braku bio do 1989. godine. Ostali su u dobrim odnosima, a i danas su prijatelji. S kolegicom Carre Otis vjenčao se 1992. godine, a brak je od samoga početka bio pun skandala. Rourkea su čak i uhitili zbog optužbi za obiteljsko nasilje, no kasnije su odbacili optužbe. Od 2009. do 2015. godine Rourke je bio u vezi s ruskom manekenkom Anastassijom Makarenko.

Tijekom karijere često se petljao u politiku, a glumac je i veliki ljubitelj životinja te obožava pse. Sudjeluje u radu brojnih organizacija za zaštitu životinja.