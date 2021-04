Kylie Jenner uvelike se promijenila od početaka svoje karijere u showu "Keeping Up With Kardashians". Nekad je govorila da su njezine usnice rezultat dobre šminke, no kasnije je priznala da je stavila filere. Kaže da je njezin bujni dekolte posljedica debljanja, ali i da stražnjicu nije povećala.

23-godišnja Kylie Jenner zasigurno spada u skupinu zvijezda koje su se kroz godine uvelike promijenile zahvaljujući brojnim zahvatima, iako kao i većina sve pokušava objasniti starenjem i dobrom šminkom.

Gledatelji koji su pratili Kylie još kao djevojčicu u reality showu "Keeping Up With Kardashians" najviše primjećuju njezinu transformaciju. Jenner, koja je prošle godine proglašena najmlađom milijarderkom na svijetu, od sramežljive tinejdžerice izrasla je u seksi djevojku koja zna iskoristiti svoje atribute za privlačenje pozornosti obožavatelja.

Kada je riječ o njezinim promjenama, jedna od najočitijih su njezine usnice. Nekad su bile normalne, a s godinama su postajale sve veće, napućenije i voli ih stavljati u prvi plan na svojim fotografijama na Instagramu, na kojem ju prate milijuni.

Kylie izbjegava pitanja o svojim usnicama, no kad je govorila o njima, tvrdila je da je to rezultat dobre šminke, pritom misleći sigurno na svoj brend kozmetike na kojem je zaradila bogatstvo. Ipak, sredinom 2018. priznala je da je imala filere i da ih je dala ukloniti. No nekoliko mjeseci kasnije ih je vratila.

Prema mišljenjima stručnjaka, Jenner se ugledala na starije sestre i sredila je i svoju pozadinu. Kažu da je zasigurno operirala svoj struk i išla na ugradnju implantata u stražnjicu.

Reality zvijezda uvijek je odbacivala takve tvrdnje i znala je odgovarati na Twitteru na ružne komentare poput onog da je plastičnija od Barbike. "Nisam radila ništa na sebi osim usana, no čini da se nitko ne vjeruje u to pa me nije briga. Mama mi nije dala napraviti ni usnice tako da mi ne bi sigurno dopustila operirati ni stražnjicu, grudi ili bilo što drugo", komentirala je Kylie kada je tek navršila 18 godina.

No razlike su očite na fotografijama i kao što nije mogla ni takvu stražnjicu postići vježbanjem, nije sigurno ni grudi povećala bez zahvata. Jenner je rekla kako joj je dekolte bujniji jer se udebljala i zato što ima dobre push-up grudnjake.