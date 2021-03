Kylie Jenner zatražila je na društvenim mrežama svoje obožavatelje da doniraju novac za njenog prijatelja, a njih je naljutilo što osoba s bogatstvom od 900.000 milijuna dolara to radi umjesto da sama pomogne.

Kylie Jenner našla se na meti kritika korisnika Twittera nakon što je tražila pomoć od obožavatelja za operaciju mozga njezinog prijatelja, vizažista Samuela Raude.

23-godišnja milijunašica je uputila fanove da doniraju novac u Go Fund Me kampanji, a onda izazvala bijes kad se saznalo da je ona sama dala tek 5.000 dolara. Početni cilj je bio prikupiti 10.000 dolara pa je Kylie dodala kada je sakupljeno 6.000 dolara.

Nakon što je Jenner progovorila u javnosti o kampanji prikupljeno je više od 100.000 dolara, a u isto vrijeme su je brojni korisnici Twittera napali pa je kako se čini, obrisala svoju objava u kojoj je tražila pomoć.

"Neka te Bog čuva i zaštiti te, Samuele. Svi uzmite trenutak i pomolite se za Sama koji je stradao u prometnoj nesreći prošlog vikenda. I stisnite i otiđite na Go Fund Me kampanju njegove obitelji", istaknula je Kylie.

Mnogi su je kritizirali što više ne pomogne Samuelu s kojim je tek dva puta surađivala dosad i to 2015. kada je radio kao stilist. Naime, Kylieno bogatstvo se procjenjuje na oko 900.000 milijuna dolara, a prije nego je prodala dio svoje kompanije s kozmetičkim proizvodima, bila je milijarderka.

"Kylie je kupila svojoj tek prohodaloj kćeri torbicu za 15.000 dolara, ali traži svoje obožavatelje novac", "Donirala je 0.000006% svog bogatstva. Kada bi recimo imala 100.000 dolara, to bi bilo kao da je donirala 56 centi", "Je li ona ozbiljna?", "Kao da napiše: 'Hej, ljudi otvorila sam Go Fund Me kampanju za sebe'", "Ljudi kao ona su smiješni. Pa zaradi pola milijuna dolara samo kad objavi svoj selfie", komentirali su korisnici Twittera.