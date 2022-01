Fani Čapalija na Instagramu je objavila staru fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu kojom je očarala svoje pratitelje.

Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija (45) na Instagramu se često osvrće na dane svoje najveće slave, a njezini pratitelji takve objave dočekuju s velikim oduševljenjem.

Nakon što je objavila svoju crno-bijelu fotografiju s izbora za Miss svijeta, na kojem se plasirala među pet najljepših, podijelila je još jednu kojom se prisjetila mladosti.

"Ljeto, molim te požuri", napisala je Fani u opisu stare fotke na kojoj pozira na plaži u zanimljivom jednodijelnom kupaćem kostimu koji otkriva cijeli trbuh.

"Vi ste nestvarno lijepi. Pa kad kažu da je Bog imao inspiraciju... Baš je", "Nitko ti nije ravan", "Godine idu, ljepota ostaje", "Ljepotica prava", "Divna", "Bože, lijepa li si", nizali su se komplimenti ispod fotke.

Podsjetimo, Fani je tituli Miss Hrvatske odnijela 1993. godine, a do danas je ostala upamćena i njezina legendarna izjava sa svjetskog izbora ljepote.

Naime, na pitanje Piercea Brosnana, koji se tad našao u ulozi voditelja, o tome što misli o dijelu izbora za Miss svijeta u kojem natjecateljice na pozornicu izlaze u kupaćim kostimima, Fani je pomalo zbunjeno, ali simpatično odgovorila "It’s OK", a svoju čuvenu rečenicu stavila je i u opis svojeg profila na Instagramu.

Fani se društvenoj mreži pridružila prije manje od dvije godine i priznaje da joj je malo neugodno zbog komplimenata kojima je pratitelji obasipaju ispod svake objave.

"Navikla sam uživo jedan ili dva komentara, a tamo odjednom puno. I sad da je to uživo, bilo bi mi neugodno, ali svakome je lijepo kad te pohvali, pogotovo iskreno, od srca. Normalno da mi je drago, ali mi je još malo čudno. To ne postoji od jučer, eto, ja sam među zadnjima došla, ali ništa loše ne vidim u tome, osim ako se pretjeruje i u tome, onda ne, ali takva su vremena", kazala je prošle godine za IN Magazin.

Slovila je kao jedna od najljepših Hrvatica, a onda je nestala iz javnosti i odselila se iz Hrvatske +14

Prošlo je 20 godina od fatalnog poljupca pred kamerama koji im je promijenio život, odonda se o njima svašta šuškalo! +21