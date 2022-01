Fani Čapalija na Instagramu je objavila svoju fotografiju iz 1993. godine s izbora za Miss svijeta, na kojem se plasirala među pet najljepših.

Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija (45) izaziva divljenje i 29 godina nakon osvajanja laskave titule.

Po mnogima jedna od naših najljepših misica ostvarila je i velik uspjeh na izboru za Miss svijeta, na kojem se plasirala među pet najljepših. Svjetskog izbora ljepote nedavno se prisjetila na Instagramu, gdje je objavila svoju crno-bijelu fotografiju, ispod koje je dobila brojne komplimente.

"Uspomene", napisala je Fani u opisu uz neizostavan hešteg "It's OK", kojim je oživjela i svoju nezaboravnu izjavu s natjecanja.

Naime, na pitanje Piercea Brosnana, koji se tad našao u ulozi voditelja, o tome što misli o dijelu izbora za Miss svijeta u kojem natjecateljice na pozornicu izlaze u kupaćim kostimima, Fani je pomalo zbunjeno, ali simpatično odgovorila "It’s OK", a svoju čuvenu rečenicu stavila je i u opis svojeg profila na Instagramu.

Fani se društvenoj mreži pridružila prije manje od dvije godine i ne krije da uživa u komplimentima kojima je obasipaju pratitelji, no priznaje i da joj je zbog toga malo neugodno.

"Navikla sam uživo jedan ili dva komentara, a tamo odjednom puno. I sad da je to uživo, bilo bi mi neugodno, ali svakome je lijepo kad te pohvali, pogotovo iskreno, od srca. Normalno da mi je drago, ali mi je još malo čudno. To ne postoji od jučer, eto, ja sam među zadnjima došla, ali ništa loše ne vidim u tome, osim ako se pretjeruje i u tome, onda ne, ali takva su vremena", kazala je prošle godine za IN Magazin.

Kako je Fani izgledala prije i koliko se (nije) promijenila tijekom godine, pogledajte u našoj galeriji.

