Ublažavanjem epidemioloških mjera industrija evenata polako se budi iz jednogodišnjeg sna. Splitska bivša miss Universe Biljana Mančić napravila je kampanju u kojoj se slavila unutarnja, ali i vanjska ljepota žena. Koje su se poznate dame odazvale pozivu, pogledajte u prilogu IN magazina.

Iako svi znamo za poslovicu da ljepota dolazi iznutra, ponekad ju ne shvaćamo ozbiljno, pa na prvo mjesto stavljamo vanjštinu. Upravo kampanju koja slavi vanjsku, ali i unutarnju ljepotu pokrenula je bivša miss Universe, a sadašnja uspješna poduzetnica Biljana Mančić, koja naglašava da je kod nas govoriti o tome još uvijek tabu-tema.

"Danas, pogotovo u ovo vrijeme korone, razvodi rastu. Jedan od najvažnijih problema je taj intimni odnos. Ljudi imaju problema, pogotovo žene. Statistika govori da 70 posto žena koje su rodile imaju probleme intimnog područja. Od inkontinencije do boli pri spolnom odnosu i zbog toga se povlače u sebe, ne žele reći svom partneru svoj problem i onda dolazimo do toga da ljudi idu svatko na svoju stranu. Rastaju se, pucaju veze zbog nekog problema koji se može riješiti u vrlo brzom postupku", smatra Mančić, koja je predsjednica Klastera zdravstvenog turizma Dalmacije.

Bitnost održavanja unutarnje ljepote zagovara i splitska alfa i omega kada je u pitanju svijet modnog dizajna - Neda Makjanić Kunić, koja ističe da godine ne znače ništa, ako se žena voli i drži do sebe.



"Mi ako nismo sretne i zadovoljne apsolutno ne možemo doprinijeti svojoj obitelji, ne možemo biti sretne ni u braku ni sa svojom djecom ako nismo mi sretne i vesele, ako nismo zadovoljne sobom. Smatram da moramo raditi na sebi", ističe Makjanić Kunić.

Cijeli život proveden u sportu kraljicu fitnessa Natašu Bebić naučio je da briga o sebi je najvažnija. Čak i na prve znakove da nešto nije u redu treba odmah reagirati. Ona trenutačno muku muči s koljenom i treba ići na operaciju.

"Ovo je kraj borbe ovoga koljena, ali imam još jedno. Sreća da nisam stonoga, imala bih ih devedeset i 'ko zna koliko... Ovo će mi sad riješiti i onda će mi za jedno 2-3 mjeseca i drugo. Ali umirem od straha pa kad se sjetim opet na štake, ali brzo ću ja to, ne dam se ja", kaže Bebić.

Još dvije dame koje se ne daju, to jest koje vole da ih se tetoši, pogotovo kada su u pitanju mali ženski rituali, jesu Gianna Apostolski i Fani Čapalija. Napominju kako svaka žena treba imati trenutke za sebe i prepustiti se čarima uljepšavanja.



"Malo guštaš u ženskim stvarima i to je to, mislim da to nitko ne bi to odbio pa da je sad i svaki dan. Bilo koja cura ne bi bila protiv toga, bez obzira na cilj. Ma samo da je i iz gušta, ma ne biste se ni vi muški bunili", kaže Čapalija kroz smijeh.



"Uvijek sam za to da prije trebaš brinuti o svojem zdravlju iznutra, ali i onda izvana. Mislim da postoje mnoge tabu-teme o kojima ne govore, ali danas kako tehnologija napreduje, napreduje i medicina", smatra Apostolski.



A napreduje napokon, ističe Gianna, i posao jer ova godina za nju bi trebala biti godina povratka u normalu. Prestižne modne nagrade MGF nakon jednogodišnje pauze vraćaju se na scenu.

"Prekrasni otočić Tijat kraj Vodica 9. 6. bit će spektakl. Ne bih vam htjela previše otkrivati, osim da je voditeljica Ida Prester, ovo drugo ćemo ostaviti za drugi put. Mogu samo reći da nakon prošle godine, kada se nije održala, ove ćemo godine nadoknaditi sve", ističe Gianna.

Nadoknađuje i naša proslavljena glumica Petra Kraljev dane bez kazališta i aktivnih uloga. Naime, napravila je mali izlet u drugu profesiju i postala radijska voditeljica i kaže - sve joj to pomaže u glumi.



"Imam super šeficu koja me fascinira. Prvo, mlada je cura koja je toliko brza i toliko me uči kako brzo povezati stvari - asocijacijama doći do zaključaka. Moram priznati da sam uz nju naučila u ovom određenom periodu jako puno toga", pohvalila se glumica.



Svaka posebna na svoj način, svaka lijepa na svoj način, ali sve složne u jednome, a to je da kada smo svi zadovoljni sami sobom - tad smo zadovoljni i sa svime što nas okružuje.

