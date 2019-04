Sonja Kovač i Gordan Vogleš posjetili su nas u studiju te iskreno progovorili o onome što se događa iza kulisa showa "Ples sa zvijezdama".

Iza nas je peta emisija "Plesa sa zvijezdama", a šesta je na rasporedu u nedjelju, 21. travnja u 20.15 sati samo na Novoj TV.

U prošloj epizodi napustili su nas Davor Garić i Valentina Walme, a još se 7 plesnih parova bori za titulu onog najboljeg. Među njima su i Sonja Kovač i njezin partner Gordan Vogleš koje u briljantnim nastupima ne mogu zaustaviti ni ozljede.

Prošloga puta Sonja i Gordan otplesali su jive. Njihova plesna koreografija, ali i način na koji su bili odjeveni, donijeli su pravi britanski ugođaj u show, a svoj su nastup ovjekovječili zajedničkim selfijem s članovima žirija. Tamari se njihov jive jako svidio no poručila je Sonji da mora imati jednaku energiju tijekom cijelog nastupa, a nastup je bio dobar i Almiri.

"Jako ste me razveselili, imate tu energiju potrebnu za jive", ocijenio je Nicolas, a Dinko je zaključio kako je ovaj ples bio njemu najdraži i da moraju biti zadovoljni.

A dok se pripremaju za sutrašnji nastup, ovaj vrckavi par koji se odlično slaže i van podija, pronašao je vremena za posjet našem studiju kako bi nam otkrili još poneki detalj njihovog privatnog odnosa, napornih treninga i nastupa.

Tako smo saznali kako je Sonja veći šef od Gordana, ali i onaj dio para koji ima veću tremu pred nastupe, što je sasvim logično, jer ipak su iza Gordana brojni nastupi. "Imao sam tremu u prvom liveu, ali to ti nikad nisam rekao niti pokazao", priznao je Gogo napokon Sonji te otkrio kako blogerica i influencerica ima ledene ruke pred svaki nastup. "Sve zvijezde su rekle da se osjećaju nervozno pred nastup", pokušala se izvući.

Ipak, priznaju kako oboje podjednako čitaju komentare na društvenim mrežama, ali Gordan je taj kojeg više pogađaju. "Mi smo u plesnom svijetu navikli na kritike, ali kad pokušavate približiti neku priču ljudima, a oni se ne slažu s tim što ste zamislili, to udara na mene kao na koreografa", kaže Gordan, no Sonja ga je morala podsjetiti kako su gotovo svi komentari na njihove nastupe pozitivno "brutalni". "Ah, da, kralj i kraljica", kroz šalu je komentirao Gordan, dok je Sonja dodala kako je u medijskom svijetu već dugi niz godina, pa je navikla na svakakve komentare. "Društvene mreže su mi posao i znam čega sve ima, ali stvarno dosad nismo imali problema s komentarima."

Gordan nam je i otkrio kako je on taj koji više pazi na prehranu, dok mu Sonjine prehrambene navike stvaraju mali problem. Zbog toga joj je napisao i pjesmu: "Moja Sonja je medvjedić Lino, i svaki dan iz pekare pojede nešto fino!" "Ali, što je najbolje, na njoj se to ne vidi." "Almira će me ubit, ali obožavam krafne", priznala je Sonja, kao i to da se jako voli gledati na ekranu. No, isto nam je to priznao i Gordan.

"Egoisti jedan i drugi, dno života, ali kad tako dobro izgledamo", kroz smijeh su komentirali. Nažalost, na kraju smo sasvim slučajno skinuli osmijeh sa Sonjinog lica kada smo ju podsjetili na ozljedu koju je imala neposredno prije treće emisije i zbog koje su skoro ispali iz showa.

Naime, pola sata prije nastupa, blogerica je završila na hitnoj zbog ukliještenog živca, a doktori su bili sigurni da neće moći odraditi nastup. Ipak, izašla je hrabro s hitne, otplesala što je mogla, postala heroina, no nerado se prisjeća te situacije.

Kako je reagirala na pitanje o ozljedi, pogledajte u videu.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.