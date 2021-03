Udovica Chadwicka Bosemana Taylor Simone Ledward u suprugovo je ime prihvatila njegov Zlatni globus za najboljeg filmskog glumca te je održala emotivni govor.

Glumac Chadwick Boseman posmrtno je nagrađen Zlatnim globusom za najboljeg filmskog glumca za ulogu u filmu "Ma Rainey: Majka bluesa".

Nagradu je u njegovo ime prihvatila njegova udovica Taylor Simone Ledward, a na virtualnoj dodjeli održala je i emotivni govor.

"On bi zahvalio Bogu i svojim roditeljima. Zahvalio bi i svojim precima na vodstvu i žrtvama", započela je Ledward, koja tijekom govora nije uspjela suzdržati suze.

"Rekao bi nešto lijepo, nešto nadahnjujuće, nešto što bi pojačalo onaj mali glas u svima nama koji nam govori da nešto možemo i da moramo gurati dalje", nastavila je, a zatim je posebno, u suprugovo ime, zahvalila redatelju Georgeu C. Wolfu, glumicama Denzelu Washingtonu, Violi Davis, Glynnu Turmanu, Michaelu Pottsu, Colmanu Domingu, Taylour Paige, Dusanu Brownu i ekipi iz Netflixa.

"Nemam njegove riječi, ali moramo iskoristiti svaki trenutak da slavimo one koje volimo", zaključila je.

Njezin govor izazvao je brojne reakcije kod obožavatelja prerano preminulog glumca, koji su na društvenim mrežama pisali kako su se rasplakali.

Podsjetimo, Chadwick je preminuo 20. kolovoza 2020. od raka debelog crijeva, a svoju je dijagnozu skrivao od javnosti. Proslavio se ulogom Jackieja Robinsona u hit-filmu "42", a nakon tog uspjeha utjelovio je legendarnog pjevača Jamesa Browna u filmu "Get on Up". No njegova je karijera zapravo krenula uzlaznom putanjom 2016. kada je odigrao Crnu panteru u filmu "Kapetan Amerika: Građanski rat". Nastavio je graditi uspjeh u hit-filmovima "Marshall", "21 most", "Da 5 Bloods" i "Crno dno Ma Rainey", a onda se pojavio i u naslovnoj ulozi u blockbusteru "Crna pantera".