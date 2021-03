S obzirom na pandemiju koronavirusa, 78. po redu godišnja dodjela nagrada Zlatni globusi održana je uglavnom virtualno. Pogledajte tko su dobitnici.

Zlatni globus za najbolju dramu pripao je filmu "Nomadland", najbolju komediju filmu "Borat Subsequent Moviefilm", dok je kod televizijskih serija najviše nagrada osvojila Netflixova "Kruna", objavljeno je u nedjelju na virtualnoj dodjeli nagrada.

Ove godine, s obzirom na pandemiju koronavirusa, 78. po redu godišnja dodjela nagrada održana je uglavnom virtualno, a suvoditeljice svečanosti, Tina Fey i Amy Poehler, dodjelu Zlatnih globusa vodile su s dvije lokacije - jedna iz New Yorka, a druga iz Los Angelesa.

Nakon Oscara, Zlatni globus predstavlja najvažniju nagradu u filmskoj i televizijskoj industriji, nominirane i pobjednike odabiru članovi holivudskog udruženja stranih novinara (HFPA), a dodjela ove godine bila je zasjenjena i prigovorima zbog manjka tamnoputih predstavnika u 87-članom HFPA udruženju.

"Nomadland", redateljice Chloe Zhao, osvojio je Zlatni globus za najbolju dramu. U filmu glavnu žensku ulogu tumači Frances McDormand, koja gubi sve u velikoj krizi 2008. godine, spakira stvari u svoj automobil i odlučuje živjeti nomadskim životom, vozeći se američkim zapadom nakon ekonomskog sloma maloga grada.

Zhao je i pripala nagrada u kategoriji najboljeg redatelja, čime je tek druga žena u povijesti Zlatnog globusa kojoj je pripala nagrada u toj kategoriji.

U kategoriji najboljeg filma - mjuzikla ili komedije nagradu je pripala filmu "Borat Subsequent Moviefilm" (Borat 2) sa Sachom Baronom Cohenom u glavnoj ulozi novinara iz Kazahstana koji nosi dar za američkog potpredsjednika Mikea Pencea.

Cohenu je ujedno za ulogu u tom filmu pripala i nagrada u kategoriji najboljeg glumca u komediji ili mjuziklu, dok je Zlatni globus za najbolju glumicu u komediji ili mjuziklu dodijeljena Rosamund Pike za ulogu u filmu "Jako mi je stalo".

Chadwick Boseman posthumno je dobio nagradu za najboljeg filmskog glumca u drami, šest mjeseci nakon što je njegova smrt u 43. godini šokirala obožavatelje širom svijeta. Nagrađen je za vodeću ulogu u filmu "Ma Rainey: Majka bluesa", dok je za najbolju glumicu u drami nagrađena Andra Day za film "The United States vs Billie Holiday".

Netflix najuspješniji - po četiri nagrade za "Krunu", a dvije za "Schitt's Creek"

Netflixova drama "Mank", redatelja Davida Finchera, imala je najviše filmskih nominacija za Zlatni globus, šest, uključujući i najvažniju, za najbolju dramu, no naposljetku je ostala praznih ruku.

No, streaming servis video i TV sadržaja Netflix sa šest nagrada u kategoriji televizijskih serija i četiri Zlatna globusa u kategoriji filma ipak je bio najuspješniji od svih distributera.

Netflixova serija "Kruna", koja prikazuje život britanske kraljevske obitelji, tako je proglašena za najbolju dramsku televizijsku seriju. Emma Corrin (25) koja u "Kruni" glumi mladu princezu Dianu, proglašena je najboljom glumicom u dramskoj televizijskoj seriji, pobijedivši veteranke Oliviju Colman i Lauru Linney. U kategoriji najboljeg glumca u dramskoj seriji nagradu je osvojio Josh O'Connor, koji u "Kruni" glumi princa Charlesa. Tu je i Gillian Anderson koja je proglašena najboljom sporednom glumicom za ulogu premijerke Margaret Thatcher.

Dan Levy i njegov otac Eugene glavni su glumci i kreatori Netflixove serije "Schitt's Creek", priče o jednom bogatoj obitelji koja je prisiljena preseliti u mali grad, a koja je pobijedila u kategoriji najbolje humoristične televizijske serije. Catherine O'Hara iz te serije osvojila je Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u televizijskoj seriji iz žanra komedije ili mjuzikla.

Veliki Netflixov prošlogodišnji hit "Damin gambit" pobijedio je u kategoriji serija ograničena trajanja.

Za najboljeg glumca u humorističnoj seriji Zlatni globus je dobio Jason Sudeikis u za ulogu u seriji "Ted Lasso", o treneru američkog nogometa koji je dobio posao u Londonu.

"Minari" najbolju film na stranom jeziku

Korejsko-američki "Minari" najbolji je film na stranom jeziku. a riječ je o obiteljskoj drami s elementima komedije u kojoj se korejska obitelj doseljava u državu Arkansas u potrazi za ‘američkim snom’.

Britanac Daniel Kaluuya osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Freda Hamptona, aktivista Crne Pantere u filmu "Juda i crni mesija". Njegov sunarodnjak John Boyega nagrađen je pak za sporednu ulogu glumca za ulogu u televizijskoj seriji "Mala sjekira" o životu crnaca u Londonu 1970-ih.

U kategoriji najbolje sporedne glumice za ulogu u filmu Mauritanac nagradu je dobila Jodie Foster, dok je "Duša" dobio nagradu za najbolji animirani film.

Jane Fonda nagrada za životno postignuće u filmu

Američka glumica i aktivistica Jane Fonda za životno postignuće u filmskoj industriji dobila je nagradu Cecil B. DeMille. Fonda je bila jedna od najvećih televizijskih zvijezdi 1960-ih i 1970-ih godina, u filmovima kao što su "Barbarella" i "Klute".

Nagrada za životno djelo na televiziji, nazvana po komičarki Carol Burnett, pripala je pak 98-godišnjem televizijskom pioniru Normanu Learu, koji je kao scenarist i producent bio pokretačka snaga nekoliko serija koje su dominirale američkim televizijskim ekranima 1970-ih i 1980-ih, kao što su "All in the Family" and "One Day at a Time."

(Hina)