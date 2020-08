Američki glumac Chadwick Boseman umro je u 43. godini od raka debelog crijeva s kojim se borio pune četiri godine.

Na društvenim mrežama objavljeno je da je Chadwick Boseman umro u svojem domu, u Los Angelesu, u krugu obitelji.

Bosemanu je dijagnosticiran rak debelog crijeva prije četiri godine. Ta informacija nije nikad objavljena u javnosti, piše BBC.

Vijest o njegovoj smrti šokirala je njegove obožavatelje diljem svijeta. "Bio je pravi borac, ustrajao je u svemu što se događalo i donio mnoge filmove koje ste voljeli", napisala je njegova obitelj u priopćenju javnosti.

"Nekoliko filmova snimljeno je tijekom i između brojnih operacija i kemoterapija, a vrhunac njegove karijere bila je uloga kralja T'Challa u Black Pantheru (Crnoj panteri, op.a.)", dodaje se u priopćenju.

U svojoj je karijeri Boseman utjelovio više povijesnih osoba poznatih po rušenju rasnih barijera u SAD-u, uključujući soul pjevača Jamesa Browna u filmu "Get on Up", suca Vrhovnog suda SAD-a Thurgooda Marshalla u filmu "Marshall" te prvog afroameričkog profesionalnog igrača bejzbola Jackiea Robinsona u filmu "42".

Kralj T'Challa bio je vladar izmišljenog afričkog kraljevstva Wakanda i borac protiv kriminala poznat kao Crna pantera. "Crna pantera iz 2018" prvi je film o superheroju u kojemu su glumci uglavnom bili afroamerikanci.

"Crna pantera" je bio među filmovima s najvećom zaradom te godine, a nominirana je bila za šest Oscara, uključujući za najbolji film, a dobila ih je tri - za najbolju filmsku glazbu, najbolji, produkcijski dizajn i najbolju kostimografiju.

Glavni lik Crnoe pantere stvoren je dvije godine ranije, kada ga je također igrao Boseman, u Marvelovom filmu "Captain America: građanski rat", a "Crnu panteru" utjelovio je još dva puta - 2018. u flmu "Osvetnici: rat beskonačnosti" te 2019. u filmu "Osvetnici: kraj igre".