Maja Šuput i Nenad Tatarinov vjenčali su se u Istri.

Pred najbližim prijateljima i obitelji Maja Šuput i Nenad Tatarinov u Istri su izrekli sudbonosno da. Maji je na vjenčanju pjevala kolegica i pjevačica Martina Tomčić, a vjenčana kuma bila joj je Lana Gadža Čermak.

Pjevačica i Nenad u vezi su bili od ljeta 2017., a godinu kasnije zaručili su se na Maldivima. Kad je prije godinu i pol potvrdila vezu s Nenadom, ovako je govorila o markantnom Puljaninu.

''Žena u mojim godinama točno zna što želi, a još više zna što ne želi! Tako da je meni bilo vrlo jednostavno, onako, ''gle, really''. Jako smo se brzo našli, a on je bio vrlo brz i ekspeditivan po tom pitanju! Kao ''to je to'' Moje i gotovo'', pričala je Maja za IN magazin.

Što se tiče detalja vjenčanja, Maja je tijekom dana nosila jednu bijelu haljinu, no za samu izmjenu zavjeta odabrala je drugu koju je za nju osmislio njezin prijatelj Marko Grubnić. Sada već suprugu Nenadu prije samog vjenčanja priredila je pravo iznenađenje tako što mu je ljubav izjavila i plakatom uz cestu.

''Prisežem pred Bogom i narodom. U dobru i zlu, od danas do zauvijek. Službeno. Tvoja Tatarinova'', pisalo je na njemu.