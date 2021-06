Tori Spelling se ponovno suočava s glasinama da se razvodi od muža Deana McDermotta koji je svojedobno javno priznao da ju je prevario, a upravo je njihov odnos započeo aferom jer je on bio oženjen kad su prvi put spavali skupa.

Posljednjih mjeseci se šuška da se zvijezda serije "Beverly Hills 90210" Tori Spelling (48) razvodi od muža Deana McDermotta (54), a ona ih je dodatno potaknula zadnjim pojavljivanjem u javnosti.

Glumica je snimljena u Los Angelesu s najmlađim djetetom, četverogodišnjim sinom Beauom kako odlazi u frizerski salon gdje je provela pet sati. Pri svom izlasku Tori nije nosila vjenčani prsten što je pojačalo glasine o razvodu.

Američki mediji su počeli pisati o krahu njezinog braka s Deanom jer on već dugo nije viđen na obiteljskim druženjima. Spelling je nedavno objavila i zanimljive Instagram storyje za koje su mnogi protumačili da se odnose na njezinu ljubavnu situaciju.

"Majko, smijem li spavati s opasnošću? Ne dopusti nekome da promijeni što si i da postaneš što ta osoba treba", pisalo je na njezinim objavama.

Torini pratitelji su primijetili da njezin suprug nedostaje na njezinim fotografijama na Instagramu posljednjih mjeseci pa tako nije bio ni u ožujku s njom i djecom na obiteljskom izletu na farmi. Tada su mnogi uočili i da glumica nema vjenčani prsten.

Za Majčin dan je bio prisutan i paparazzi su ga snimili sa suprugom na bazenu, no ona ga nije stavila ni na jednoj objavi na Instagramu. Inače, Tori i Dean su u braku od 2006. te imaju petero djece, dvije kćeri i tri sina.

Par je i ranije imao problema u svom odnosu i McDermott je 2014. u dokumentarnoj seriji "True Tori" priznao da je bio nevjeran svojoj supruzi. Spelling je tada rekla da je njegova ispovijest uznemirila djecu koja su vidjela medijske napise na internetu.

No objasnila je i da to razumije jer je njezin i Deanov odnos započeo upravo prevarom jer je on bio oženjen kada su se upoznali i spavali skupa.

Tori se u prošlosti borila s ovisnošću o drogi i alkoholu, a dok je bila trudna s trećim djetetom autom se zabila u školu za što je krivila novinare. Supružnici se dugo bore i s financijskim problemima za što je Spelling rekla da je rezultat njihovih loših odluka.