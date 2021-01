Randy Spelling iskreno je progovorio o teretu slave i odnosu s pokojnim ocem Aaronom Spellingom koji je ostao zapamćen kao jedan od najuspješnijih i najmoćnijih ljudi u povijesti showbussinesa i televizije.

Američki glumac i sin legendarnog televizijskog producenta Aarona Spellinga, 42-godišnji Randy Spelling je za razliku od svoje sestre Tori, davno iza sebe ostavio blistava svjetla Hollywooda, a danas otkriva kako je za to ima jako dobar razlog i čime se uspješno bavi.

"Shvatio sam da moram krenuti vlastitim putem, jer ako to ne učinim neću preživjeti, ubit će me to", izjavio je danas 42-godišnji Randy za Page Six i priznao da se borio s teretom očeve slave.

Kada se Randy rodio njegov otac Aaron imao je 55 godina i bio je jedan od najmoćnijih ljudi u povijesti televizije i showbussinesa. Iz njegova su pera proizašle serije poput "Charlijevih anđela", "Ljubavnog broda", "Dinastije", "Melrose Placea" i "Beverly Hillsa 90210" koje su bile i ostale jedne od najgledanijih ikad.

"Moj otac je bio velika legenda. Mislio sam da moram i ja postići nešto tako kao i on, pretpostavljao sam da da ću to postići glumom i produciranjem, pa sam odlučio pokušati", otkrio je Randy.

Prvo je dobio manju ulogu u "Beverly Hillsu" koju je Aaron stvorio 1992. godine da bi Randyjevu pet godina stariju sestru Tori vinuo u zvijezde s likom Donne. Potom je glumio u tri sezone u "Sunset Beachu" koji je također Aaronovo djelo, no nikada nije dosegao sestrinu slavu, a upao je u veliku krizu kada je Aaron umro 2006. godine.

"Pokušavao sam se pronaći u mnogočemu i počeo sam se baviti pogrešnim stvarima, i tako sam postao ovisnik. Završio sam na rehabilitaciji i tek tada sam se zapitao tko ja zapravo želim biti, sada kada sam dobio drugu šansu. Što me čini sretnim? Zašto sam na ovdje? Na ta i slična egzistencijala pitanja pokušao sam sebi dati odgovor", objasnio je Randy.

I tako su ga njegovi odgovori odveli do Portlanda u Oregonu gdje je ostvario uspješnu karijeru takozvanog "life coacha" i motivacijskog govornika te pomaže ljudima da budu sretniji u životu. 2010. godine vjenčao se s Leah Stultz s kojom je dobio dvije kćeri.

"Mogu vam reći da novac ne donosi sreću. Može smanjiti stres i omogućiti vam neke veće izbore, ali radim s ljudima koji imaju vrlo malo i s izvršnim direktorima kompanija, i mogu vam reći da sreća nema nikakve veze s novcem", poručio je.