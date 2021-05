Tori Spelling nedavno se na svojem Instagramu hvalila nevjerojatno uskim strukom, no na novim paparazzo fotkama jasno je da u stvarnosti ne izgleda kao na društvenoj mreži.

Glumica Tori Spelling (47), koja se proslavila ulogom Donne Martin u kultnoj tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills, 90210", posljednjih je godina karijeru ostavila po strani i posvetila se obitelji.

Sa suprugom Deanom McDermottom (54) ima petero djece, sinove Liama (14), Finna (8) i Beaua (4) te kćeri Stellu (12) i Hattie (9), a svi su vikend proveli u luksuznom resortu u kalifornijskoj regiji Orange County, gdje su ih paparazzi ulovili kraj bazena.

Tori je nosila crveni kupaći kostim s dekolteom do pupka preko kojega je zavezala crnu maramu kao suknju s visokom prorezom, a teško je ne primijetiti da na paparazzo fotkama izgleda znatno drugačije nego na Instagramu.

Tako je nedavno na društvenoj mreži podijelila svoju fotografiju na kojoj je pratitelje posebno zadivio njezin uski struk, no sada je jasno da se ipak malo poigrala u fotošopu, što su joj mnogi već i ranije zamjerali.

Glumica je i od samog početka karijere na meti kritika zbog plastičnih operacija od kojih ona priznaje samo korekciju nosa i povećanje grudi.

Što se tiče njezine glumačke karijere, Tori nije uspjela ostvariti nijednu značajniju ulogu od one kojom se proslavila, iako je dok je još glumila u "Beverly Hillsu, 90210", usporedno snimila i nekoliko filmova, među kojima su "Co-Ed Call Girl", "A Friend to Die For" i "Udana za opasnost". Nakon završetka serije, glumila je u nekoliko nezavisnih filmova, a dobila je i ulogu u horor-filmu "Vrisak 2". Također je glumila u crnoj komediji "Mrak film 2" i znanstveno-fantastičnoj tinejdžerskoj seriji "Smallville".

Pojavila se i u dva realityja. U showu "So NoTORIous" nastupila je 2006. godine, a 2007. je sa suprugom snimila reality "Tori & Dean: Inn Love", no u braku im nisu uvijek cvjetale ruže.

Par je 2013. godine proživljavao veliku bračnu krizu zbog njegove nevjere, a glumica je tada navodno imala i slom živaca. Prema njegovim riječima, Tori se u to vrijeme stalno obrušavala na njega, zbog čega je utjehu tražio u zagrljaju drugih žena, no kasnije je priznao kako je požalio zbog svojih postupaka.

Par je spasio brak, no onda su došli drugi problemi, oni financijske prirode. Naime, bračni par McDermott našao se pred bankrotom, a dužni su bili na doslovno sve strane. Dugove su navodno podmirili u travnju prošle godine.

Zanimljivo je i da su se Tori i Dean upoznali dok je ona još bila u braku s glumcem i scenaristom Charliejem Shanianom. Njihova afera započela je prve večeri kada su se upoznali, a Tori se ubrzo razvela te se, niti mjesec dana nakon što je razvod finaliziran 2006. godine, udala za svojeg nekadašnjeg ljubavnika.