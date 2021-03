Tia Mamić nikada nije krila koliko je povezana s Ljubom Jurčićem, koji je preuzeo brigu o njoj kada joj je majka umrla, a na Instagramu je sada objavila fotografiju s njim.

Tia Mamić na svom je Instagramu iznenadila pratitelje te objavila rijetku fotku sa svojim očuhom Ljubom Jurčićem. Na storyju je uz fotografiju iz restorana objavila i pjesmu "Happy Smiles" i time dala do znanja koliko joj znači to druženje.

Supruga Marija Mamića za domaćeg političara oduvijek ima samo lijepe riječi. Kada joj je s 12 godina umrla majka, on je preuzeo brigu o njoj i posvojio je.

"Moja majka umrla je kada sam imala 12 godina, tako da je mene mama isto odgajala i ja sam poprilično toga preuzela od svoje majke, koja je bila izrazito uspješna poslovna žena i koja je u pravom smislu tada bila samohrana majka. Znači, kad kažem samohrana majka, nije imala potporu mog biološkog oca, nikakvu, i zaista je dala sve u odgoj mene, svoj posao. I nisam imala prazninu. I tu je došao i Ljubo, koji je bio uz mene od kada sam imala godinu dana i mi smo se poprilično brzo povezali.

Nisam imala nikakav odnos s biološkim ocem, ne zato što ja to nisam htjela, već je on izabrao neki drugi put, ja nisam htjela biti dio tog puta. Ne podržavam alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu nisam se napila, jednostavno nisam pobornik toga… Ljubo je preuzeo ulogu koja u našem društvu nije baš, ajmo to tako nazvati, normalna. I ja sam mu jako zahvalna na tome, tu su naravno bili i moji baka i djed, koji su nažalost isto umrli kada sam bila u pubertetu. Tako da smo ostali nas dvoje", ispričala je Tia prošle godine u intervjuu za IN magazin.

Tia se 2017. godine udala za sportskog menadžera i sina Zorana Mamića, a prije toga nosila je prezime Jurčić. Par se vjenčao u jednom zagrebačkom hotelu pred stotinjak uzvanika, sve ih je zabavljala pjevačica Rada Manojlović, a njihova je svadba bila proglašena svadbom godine.

I Tiji i Mariju ovo je drugi brak, on je prethodno bio oženjen s voditeljicom Monikom Kravić te s njom ima dvoje djece, dok je Tia bila udana za košarkaša Chrisa Warrena, s kojim ima sina.