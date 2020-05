Tia Mamić supruga je sina Zdravka Mamića i pokćerka političara Ljube Jurčića koja će ovih dana predstaviti vlastitu liniju beauty proizvoda. U ekskluzivnom razgovoru za In Magazin lijepa Tia otkrila nam je koliko je sretna u braku sa sportskim menadžerom Marijem Mamićem, progovorila je i o ulozi majke i pomajke, ali i teškom djetinjstvu, majci i biološkom ocu.

Iako je oduvijek bila dio domaćeg javnog života, pokćerka političara Ljube Jurčića, uglavnom je izbjegavala medijska istupanja. Nakon udaje za sportskog menadžera Marija Mamića, sina Zdravka Mamića, interes za njom itekako je narastao, a ona se pak potpuno povukla iz javnog života:

''Ja sam u fokus javnosti došla čini mi se tamo negdje u pubertetu, s 15, 16 godina kada je moj tata ili kako ga zovu u medijima, očuh, Ljubo, ja ga zovem tata, ušao u politiku. Ali samim ulaskom u brak s Marijem je to zaista doseglo jedan nivo koji u tom trenutku nisam očekivala, ali više iz toga razloga što si ljudi daju za pravo da kreiraju moj život. Zapravo rade scenarije koji se zapravo nikad nisu dogodili, no nas dvoje smo se dogovorili da nećemo medijski odgovarati na te stvari nego da ćemo se potruditi da djecu i općenito nas maknemo od toga i da jednostavno sačuvamo našu sreću i zdrav razum'', započela je Tia.

Koliko vam je općenito u braku ta međusobna podrška važna?

''To je najvažnije, bez toga nema zajedništva. Mario i ja funkcioniramo od samih početaka u svemu zajedno i o svemu pričamo. Mario je meni zaista najbolji prijatelj i s njim pričam i o temama koje su ženske teme, i koje nisu, pričamo o poslu, o djeci o ljubavi, o svemu.

Kakva je Tia privatno?

Tia je mama, Tia je poslovna žena, Tia je prijatelj, Tia je supruga, eto..

Mariju i njoj ovo je drugi brak. On iz prvog, s bivšom voditeljicom Monikom Kravić ima sinove Josipa i Jakova, dok Tia iz braka s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, ima sina Dominika.

Majka si, ali si i pomajka, kako je kombinirati to dvoje?

''Pa nema neke razlike, mi ne radimo razliku, ja ju ne radim. Jako volim djecu i naša djeca su braća, samim time se apsolutno daješ u tu ulogu koliko se daješ i za svoje vlastito dijete, nema nikakve razlike. Ja Marijevu djecu obožavam, oni su divni i mi zaista živimo kao jedna lijepa obitelj.



A kako se dečki slažu? Oni su svi već veliki dečki…

Super se slažu, oni su trio, drže se zajendo i ja mislim, znam da će si biti podrška cijeli život.



Kakav je Mario kao otac? Je l' stroži, popustiljiviji? Je li sad sve predao tebi u ruke?

Ne, Mario podjednako sudjeluje, Mario ima svoju ulogu. Mario je divan tata i kad samo Mario i ja krenuli u našu vezu, kada si rastavljen i kada imaš dijete, naravno nećeš dijete upoznati s prvim koji dođe, dijete ćeš upoznati s nekim s kim si ozbiljan.

Pažljiviji si u samom startu?

Tako je. I Mario je samim time mene i osvojio. On Dominika obožava, on je Dominiku uzor, divan je prema njemu, ne radi nikakvu razliku, apsolutno sudjeluje u svim aktivnostima, sa svom dječicom, vozi ih na sve aktivnosti, nogomet, matematika, škola. Sudjeluje u svemu, ne znam, ne mogu Marija dovoljno nahvalit kao tatu.

Imaš poprilično osebujnog svekra, koliko je teško ili lako biti Zdravkova snaha?

Ma nema tu nikakve težine, mi smo svi jedna velika obitelj, I vesela obitelj I volimo se I podržavamo I tu smo jedni za druge.

Samo lijepe riječi Tia ima i za ekonomskog stručnjaka, političara i sveučilišnog profesora Ljubu Jurčića. Kada joj je s 12 godina umrla majka, on je preuzeo brigu o njoj i posvojio je. Njezinu životnu priču nikada nije krio. O njoj i Tia danas progovara:

''Moja majka je umrla kada sam imala 12 godina, tako da je mene mama isto odgajala i ja sam poprilično toga preuzela od svoje majke koja je bila izrazito uspješna poslovna žena i koja je u pravom smislu tada bila samohrana mjaka. Znači, kad kažem samohrana majka nije imala potporu mog biološkog oca, nikakvu i zaista je dala sve u odgoj mene, svoj posao. I nisam imala prazininu. i tu je došao i Ljubo koji je bio uz mene od kada sam imala godinu dana i mi smo se poprilično brzo povezali.

Nisam imala nikakva odnos sa biološkim ocem, ne zato što ja to nisam htjela već je on izabrao neki drugi put, ja nisam htjela biti dio tog puta, ne podržava alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu se nisam napila, jednostavno nisam pobornik toga… Ljubo je preuzeo ulogu koja u našem društvu nije baš, ajmo to tako nazvat normalna. I ja sam mu jako zahvalna na tome, tu su naravno bili I moji baka i djed koji su nažalost isto umrli kada sam bila u pubertetu. Tako da smo ostali nas dvoje'', priča Tia.

Pretpostavljam da je bilo na početku teških trenutaka, osvjestiti to kao djevojčici?

Je, ali znate što ću vam reći, kad ste u toj dobi, i kad vam se to dogodi, poprilično rano odrastete, prvo spoznate da su ljudi jako zločesti, pokvareni i da tu svoju zločestoču prenose na djecu. Ja sam došla, nikad to neću zaboraviti, ja sam došla u razred, svi su znali da mi je mama umrla, djeca se automatizmom sklanjaju od vas, kao da imate bolest, kao da se nešto dogodilo i ne smiju se s vama družiti.

I Ljubo je tu odradio jedan dosta veliki posao, a to je da je bio tu podrška, naravno ne može on meni nadomjestiti mamu i ne može popunit tu prazninu, ali ono na čemu sam mu zahvalna je to što je on samnom pričao, o stvarima o kojima sam sigurna da netko ne bi.

Zbog svega što joj se dogodilo u djetinjstvu, kao majka, danas iznimnu pozornost posvećuje svojem devetogodišnjem sinu Dominiku te cijeni svaki trenutak njegova odrastanja:

''Kad smo se Chris i ja rastali, ni jedna rastava nije lijepa, one su poprilično teške za ljude - i on i ja kada smo se rastali, dogovorili smo se da će Dominik nama biti prvi.

Mi prvenstveno sve pitamo Dominika, dogovorili smo se da će tu ići u školu, da će svako ljeto provoditi kod svog tate i da će druge zimske praznike kod mene i svog tate, i čak kad su kod mene praznici Chris dođe ovdje i svi se zajedno družimo.

Dominik je koliko znam, odličan učenik, odlazi na razna natjecanja, ajde kao majka daj si oduška pohvali svog sina..

Da pa svaka mama i svaki tata najviše voli svoje dijete... I neki će reći da sam poprilično stroga, ali baš zato što sam prošla puno toga u životu i nisam htjela da Dominik osjeti ajmo reć, te neke stvari, htjela sam da zaista bude najbolji u onom u čemu je, a da je kući voljen i ima podršku svih nas, mene, svojeg tate, Maria, svoja dva brata. Dominik je predsjednik razreda, prolazi, ima sve petice, divan je

Nakon upisanog studija ekonomije, Tia se usavršavala u Americi kao projekt i vizualni menadžer. Na poslovnom planu pred njom je suradnja s dugogodišnjom prijateljicom, vizažisticom Ladom Mitrašinović. Njihova linija beauty krema uskoro će ugledati svjetlo dana:

Radi se o puder losionu, koji smo napravile zato što je to falilo na našem tržištu. Light motiv je definitivno bio lijepa, sunčana i zdrava koža. Nešto što će ti prekriti i kapilaru i napraviti kožu sjajnom, ujednačit će ju, i nekako će dati dojam malo tamnijeg, to je puder u obliku losiona.

Iako će mnogi pomisliti kako su inspiracija za beauty liniju slavne sestre Kardashian, iza njihove ideje krije se zapravo slavni američki vizažist Scott Barnes, čiji rad Tia i Lada prate već dugi niz godina.

Danas da se ne lažemo, Kardashianke postavljaju beauty trendove, međutim mi idemo na one malo starije naraštaje, a to je Scott Barnes, poznati vizašist, a najpoznatiji njegov korak je taj J Lo glow, a mi smo obje ljubitelji, ta tamna kosa, maslinasti ten..

Iako tek na početku poslovnog puta, ove poznate prijateljice kriju još nekoliko aseva u rukavu. A čini se i da ćemo Tiju Mamić odsad ipak više viđati jer ova uspješna mlada žena ne samo da u kući drži sve pod kontrolom, već uspješno ruši predrasude kako pamet i ljepota ne idu zajedno!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.