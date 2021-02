Slavko Sobin, Roko Sikavica i Janko Popović Volarić smijehom i dobrom zabavom krate vrijeme u pauzama snimanja serije "Dar Mar".

Da se glumačka ekipa serije "Dar Mar" svaki dan dobro zabavlja na setu i u pauzama snimanja nije tajna jer smo se u to mogli uvjeriti već puno puta na društvenim mrežama, a to nam je još jednom pokazao uvijek za šalu spreman Slavko Sobin.

On je objavio Instagram priču u kojoj je otkrio što se dogodilo kada su ga kolege Roko Sikavica i Janko Popović Volarić zamolili da ih fotografira zajedno, no to nije prošlo onako kako su oni zamislili.

"Slavko, ajde molim te slikaj mene i Janka za Instagram", zamolio je Roko Slavka koji je odlučio da fotografija nikako ne može proći bez njega i pitao što će im objava na kojoj su bez njega pa Roka ostavio bez teksta, a Janka nasmijao do suza.

Slavko je na Instagramu otkrio i što on i kolege misle o pobjedničkoj pjesmi Dore i mladoj Albini, a obzirom da je čak zaplesao s Lucijom Glavich Mandarić na stolu možemo zaključiti da su oduševljeni konačnim rezultatom.