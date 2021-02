Pjevač Roko Blažević na Instagramu je objavio fotografiju s Albinom Grčić staru 10 godina.

Pjevač Roko Blažević (20), koji je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu 2019. godine, na svojem je Instagramu čestitao kolegici Albini Grčić (22) na pobjedi na ovogodišnjoj Dori.

Iako su oboje relativno nova imena na domaćoj glazbenoj sceni, njih dvoje poznaju se još od malih nogu, a osim zajedničke ljubavi prema glazbi veže ih i Split, koji je oboma rodni grad.

Roko je tako ovu priliku iskoristio i kako bi proslavio njihovo dugogodišnje prijateljstvo te je uz njihovu novu zajedničku fotografiju objavio i jednu koja je stara 10 godina.

"Znam da će me ubiti zbog ove slike, ali ovo je jedinstvena prilika kakva se ne propušta", započeo je Roko u opisu objave.

"10 godina rada, truda, odricanja, ali iznad svega čiste ljubavi prema glazbi. Znaš sve i znaš koliko sam ponosan, a sad tek počinje ludilo", dodao je te je Albini poručio i da nas učini ponosnima.

"Slatki", "Predivni", pisali su Roku pratitelji ispod fotki s Albinom, a neki su primijetili i kako bi bili dobar par. No teško da će se to dogoditi jer Albina je u sretnoj dugogodišnjoj vezi s mladim nogometašem Ivanom Ćalušićem, a i Roko je na svojem Instagramu objavljivao fotografije s nepoznatom djevojkom, no nije poznato jesu li još u vezi.

Inače, Roko se sa svojom pjesmom "The Dream" nažalost nije uspio plasirati u finale Eurosonga, dok Albini već sada prognoziraju puno bolji uspjeh, a mnogi se slažu da je "Tick-Tock" jedna od najboljih pjesama koje je Hrvatska poslala na Eurosong.