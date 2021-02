Sandra Perković za Valentinovo je posvetila objavu svom treneru i dečku Edisu Elkaseviću, a istaknula je koliko je sretna uz njega.

Sandra Perković na Instagramu je objavila emotivnu posvetu za Dan zaljubljenih svom treneru i dugogodišnjem dečku, Edisu Elkaseviću.

"Zbog tebe sjajim! Zbog tebe se osjećam dobro i ti me činiš sretnom. I zbog toga te volim", napisala je Sandra uz fotografiju na kojoj se ljubi s Edisom.

"On je sretan čovjek", "Predivni ste", "Neka vaša ljubav traje vječno", "Divno", samo su neki od komentara njezinih pratitelja.

Perković je upoznala Elkasevića 2012. i godinu dana kasnije je postao njezin trener. Edis je i sam ranije bio uspješan sportaš, bacač kugle. "Svi se pitaju tko je to Misteriozni trener, 'čovjek iz sjene', čovjek kojem dugujem sve zasluge. Koji ima znanja, strpljenja, želje i motiva da iz dana u dan budemo sve bolji. To je on, moj trener i životni partner Edis Elkasević. Naša ljubav zaključana je visoko, visoko, da ju sve nesreće i nevolje zaobiđu i da ju samo Anđeli čuvari mogu čuvati", napisala je svojedobno Sandra pokraj objave na Instagramu.