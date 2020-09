Naša najbolja atletičarka i zlatna olimpijka Sandra Perković može se pohvaliti i zlatom u ljubavnom životu. Sandra nam je otkrila zbog čega je gotovo deset godina zaljubljena u svojeg trenera, ali i zašto se neće udati do Olimpijskih igara u Tokiju. Sandra se odlučila i za jednu estetku promjenu na licu, a detalje je otkrila našem Davoru Gariću.

Sandra Perković je ostvarila devetu pobjeda na Hanžeku, pucala je od sreće, ponosa, uzbuđenja.

"Pa Zagreb meeting je jako drag meni jer se na taj meeting dođe poslije velikih natjecanja. Dođeš i nekako pokažeš što si te godine osvojio, pa tako i ja. Ali ove godine je situacija malo drugačija, korona nas je sve spriječila", izjavila je Sandra.

Nedavno je proslavila, nepristojno je damama otkrivati godine, ali

30. rođendan pa nam je otkrila do kad bacačice diska bacaju disk profesionalno.

"Ja sam malo drugačija bacačica diska jer one sad tek krenu u te neke svoje vode, a ja sam krenula prije desetak godina. Ja se nadam da ako su one tek krenule s trideset godina, pa se nadam da će i meni krenut još bolje. Bacačice općenito mogu duže trajati", objasnila nam je.

Puna je energije, volje, pozitive s kojom zračiš u tom četvrtom desetljeću.

"Svi kažu da si ozbiljniji, zreliji, drugačiji ali mislim da mi je ljepše ''dva i nešto'', ali trideset, pa kažeš sam sebi pa ozbiljan si, više nisi balavac, moraš pazit što govoriš. Zovu me gospođo već deset godina. Već sam im dosadna. Koliko sam dugo u medijima, misle da imam 40 godina, a ne 30", našalila se.

Sandra je u sretnoj vezi sa svojim partnerom i trenerom Edisom.

"Pa meni je to san snova jer smo se Edis i ja upoznali kad sam ja još bila djevojka, ja sam njega upoznala kad sam imala 15 godina, tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš s 22 godine nosit s olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlatko i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju, i najgoru. Naša dugovječnost je uporavo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju, ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, on nikad neće napadat, on uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i van terena, da on isto tako mene poštujena obje stavke zato nas dvoje idemo naprijed. Zato nas dvoje možemo! Kad se mi razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana. Povezani smo, on mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom", priznala je zaljubljena Sandra.

Pitanja o vjenčanju čuje često ali to joj ne smeta.

"Ne, ne ide mi na živce jer me nitko ne pita, ja svima kažem ''Ja idem u Tokijo sa svojim prezimenom!'', to je neka interna zezancija. Kako ja imam dva zlata, iz Rija i Londona, Perković je to osvojila, sad bi bilo glupo da u Tokijo dođe neka Elkasević i nedo Bog da ta Elkasević ne osvoji zlato. Mislim da bi mu to prisjelo. Tako da me i on pušta da odradim svoju priču, da odradim sa svojim prezimenom u Tokiju, onda ćemo lako", otkrila je Sandra.

Primijetili smo i jednu promjenu na njezinu licu.

"Da, to sam nedavno stavila invisible line, zato što ja imam, neću reći lijepe zube, ali uvijek može bit ljepše. Nosit ću ga do 15. siječanja. Imala sam ga dosad, pa sam ga sad skinula. Nadam se da se moja zubarka neće naljutiti, moja ortodonticaa, ali šuškam još uvijek, tek sam nova u tome", zaključila je Sandra s lijepim smješkom.

