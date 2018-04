Kate Middleton treće će dijete roditi u bolnici St. Mary u Londonu u luksuznom Lindo krilu gdje je već rodila i sina Georgea te kćer Charlotte

Kate Middleton primljena je u bolnicu St. Mary u Londonu gdje će u luksuznom Lindo krilu roditi treće dijete.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.