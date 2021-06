Glumica i komičarka Rebel Wilson sve je mršavija, a svoju novu figuru pokazala je i na snimanju filma u Atlanti, gdje su je fotografi i uhvatili.

Glumica Rebel Wilson svakim izlaskom u javnost iznenadi, a njezini obožavatelji sigurni su kako samo nastavlja gubiti kilograme. Fotografi su je uhvatili na snimanju njezina novog filma "Senior Year" u vrućim hlačicama i ružičastoj majici, a čini se da je 41-godišnja Rebel sve mršavija.

Rezultati njezine "godine zdravlja", kako je nazvala 2020. godinu, itekako su vidljivi, a glumica je prije nekoliko dana rekla da se osjeća sjajno u svom tijelu. Trenutačno vrijeme provodi u Atlanti zbog snimanja novog filma, no svaki slobodni trenutak pobjegne i u Australiju, gdje ima kuću.

Redovito priča o gubitku kilograma, a kaže kako to nije rezultat napornog vježbanja, već redovitih šetnji i da je tako skinula višak masnoća. "Nikad prije nisam razmišljala o wellnessu iz svih kutova. No navršila sam 40 godina i planirala sam zamrznuti svoja jajašca i stručnjaci su mi rekli da što sam zdravija, to će proces bolje proći", ispričala je Rebel za magazin Shape.

Wilson je otkrila da je krajem 2020. postigla i svoj cilj što se tiče težine, odnosno došla je do 74 kilograma. Kaže i kako su joj u tome pomogle zdravije prehrambene navike i počela je jesti hranu bogatu proteinima.

Inače, Rebel je početkom veljače prekinula s 11 godina mlađim dečkom Jacobom Buschom, nasljednikom kompanije Anheuser-Busch, koja se bavi proizvodnjom piva. Vijest o raskidu nakon nešto više od godinu dana veze potvrdio je i izvor blizak Rebel za ET Online, no nije otkrio što je razlog.