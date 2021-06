Rebel Wilson istaknula je kako joj nikad nije bio cilj postati mršavica i da je krajem 2020. došla do ciljane težine od 74 kilograma.

Rebel Wilson (41) u posljednjih je godinu dana izgubila više od 30 kilograma i često ponosno dijeli svoje fotografije na Instagramu, a sada je otkrila kako je uspjela.

Glumica i komičarka je istaknula da to nije rezultat napornog vježbanja nego redovitih šetnji i da je tako skinula višak masnoći. "Nikad prije nisam razmišljala o wellnessu iz svih kutova. No navršila sam 40 godina i planirala zamrznuti svoja jajašca i stručnjaci su mi rekli što sam zdravija, to će proces bolje proći", ispričala je Rebel za magazin Shape.

Priznala je da nekad postane emotivna kada razmišlja o tome zašto nije pridavala ranije veću važnost svom zdravlju. "Jednostavno mi to nije bio prioritet i nisam znala kako to ispravno učiniti", rekla je Wilson.

Tijekom svog učenja o zdravlju, Rebel je boravila u odmorištu u Austriji gdje je saznala sve o umjerenom hodanju koje joj je uskoro postalo dio rutine. Dok to čini, glumica sluša podcaste kako joj ne bi bilo dosadno.

Wilson je otkrila da je krajem 2020. postigla i svoj cilj što se tiče težine, odnosno došla je do 74 kilograma. Kaže i kako su joj pomogle u tome zdravije prehrambene navike i počela je jesti hranu bogatu proteinima.

"Nikad mi nije bio cilj postati mršavica. Nisam htjela ući u neku određenu veličinu haljine. Ponosna sam što sam uspjela u drukčijem načinu života i sada imam više ravnoteže u svemu", istaknula je Rebel.

Inače, Rebel je početkom veljače prekinula s 11 godina mlađim dečkom Jacobom Buschom, nasljednikom kompanije Anheuser-Busch, koja se bavi proizvodnjom piva. Vijest o raskidu nakon nešto više od godinu dana veze potvrdio je i izvor blizak Rebel za ET Online, no nije otkrio što je razlog.