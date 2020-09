Princ Philip navodno je desetjećima bio nevjeran kraljici, a unatoč tome što ju je svaka glasina dodatno povrijedila, uvijek je reagirala diskretno.

Nova biografija vojvode od Edinburgha, britanskog princa Philipa, otkrila je brojne detalje o njegovom privatnom životu, a neki od njih uzburkali su javnost ponovno.

Njegov bliski prijatelj Mike Parker jedan je od najbitnijih sugovornika knjige, a upravo on je otkrio kako je princu teško pala vijest o tome da će njegova supruga postati kraljica. "Izgledao je preplavljeno, kao da je cijela težina svijeta pala na njegova leđa. Odmah je shvatio da je njihovu idiličnom životu tog trenutka došao kraj. Uzeo je novine, stavio ih na glavu i tom je položaju bio pet minuta", ispričao je Parker.

Suprug britanske kraljice Elizabete prema njegovim se riječima nije mogao naviknuti na život u Buckinghamskoj palači, na glazbu kojom se kraljica budi, kao ni na pravilo da se svaki sastanak sa njegovom suprugom morao organizirati preko njezina osoblja. Nisu mu pružali jednaku pažnju kao kraljici, a neki članovi osoblja su prema njemu bili često i bezobrazni. Najteže od svega mu je pala činjenica što se morao odreći svoje karijere, ali i to što su njihova djeca morala uzeti majčino prezime Windsor, a ne njegovo - Mountbatten.

Philip, koji je ove godine ušao u 100. godinu života, 2017. se povukao sa svih kraljevskih dužnosti, no njegova supruga na britanskom će tronu ostati do svoje smrti.

Upravo zbog činjenice što se princ morao odreći gotovo svega što je dotad radio, kraljici nije smetalo što je izlazilo s prijateljima te je odlazio na izlete. Hrjela je imati razumijevanja, ali u to su vrijeme, davne 1956. godine, počele kružiti glasine o njegovoj nevjeri. Upravo Mike Parker prevario je suprugu na jednom od takvih izleta, a u medije su stigle i informacije da je jednako napravio i kraljičin suprug. Kraljičin PR tim negirao je takve optužbe, no one su se nastavile desetljećima kasnije.

Parker je kasnije rekao kako je princ bio jako ljut zbog napisa, ali i povrijeđen. Tu glasine nisu stale. Povezivali su ga s aristokratkinjama, glumicama te čak i daljnjim rođakinjama. Navodno je imao aferu s glumicom Pat Kirkwood, a ona je 1948. godine bila u vezi s Philipovim fotografom, Sterlingom Nahumom. "Moj bi život bio puno jednostavniji da je Philip umjesto posjeta mojoj sobi za preslačenje odlazio kući svojoj trudnoj ženi", rekla je jednom novinaru Par prije više od 50 godina. Vezu nikada nisu potvrdili.

Princa su povezivali i s jednom od najpoznatijih balerina na svijetu, Galinom Ulanovom. Poznavao je te se družio navodno i sa Stephenom Wardom, ključnom figurom u seks-skandalu Profumo 1963. godine. Za to nema dokaza, no nikada nije bilo upitno da je Philip oduvijek bio šarmer. Desetljećima je bio blizak s brojnim ljepoticama, a za sve je govorio da su mu prijateljice.

Jedna od njih je i princeza Aleksandra, kraljičina rođakinja, te Sacha, vojvotkinja od Abercorna, koja je 25 godina mlađa od njega. Već dugi niz godina blizak je s Penny Romsey, svojom partnericom u utrkama kočija te ženom koja ga je nagovorila da odustane od vozačke dozvole. Kraljica je navodno bila povrijeđena svakom novom glasinom, no zbog sigurnosti svog braka bila je diskretna.

Navode o Philipovim vezama obradila je i popularna serija "The Crown" koja također nije detaljno prikazala njegove navodne veze, već je samo dala publici motiv da nagađa je li s kime princ zaista dijelio krevet ili je vjeran svojoj supruzi više od 70 godina.