Princ William dugo nije bio spreman skrasiti se s Kate Middleton, a nju je to ljutilo.

Čini se da se odnos između braće, prinčeva Williama i Harryja neće uskoro popraviti, a razlog njihovih trzavica uvijek je isti.

O svemu tome piše povjesničar i stručnjak za kraljevsku obitelj Robert Lacey u knjizi "Battle of the Brothers: William and Harry—The Inside Story of a Family in Tumult". Otkriveni su novi detalji njihove svađe koja je posljednjih mjeseci kulminirala, a u sve je u jednom trenu bio uključen i Charles Spencer, njihov ujak i brat njihove pokojne majke, princeze Diane.

Odnos Williama i Harryja zapravo je uništio dolazak Meghan Markle u njihove živote i kraljevsku obitelj. Naime, William je rekao mlađem bratu da nije zadovoljan njegovom vezom s Meghan, a njega je to naljutilo.

Smatrao je da Harry ide prebrzo s Markle te da bi sve trebao usporiti jer nije spreman za novi, ozbiljan korak. To je zakompliciralo njihov bratski odnos. Harry je sumnjao da se William uopće ne brine za njegovu sreću, njego za bogatstvo "Firme", odnosno kraljevske obitelji na čije će čelo on jednog dana doći. Stariji princ upleo je i ujaka Charlesa, ali to je dodatno sve pogoršalo.

"Harry je još jednom odbio usporiti", napisao je Lacey u knjizi. Zbog svega William i Harry ni danas nisu u dobrim odnosima te ljute i ne vjeruju jedan drugome. Kako se čini, braća se nisu dugo vidjela, a i nemaju želju za time.

Osim detalja o njihovu bratskom odnosu Lacey je opisao i događaje između supružnika Kate Middleton i Williama dok su još bili studenti. Taj dio knjige zapravo i objašnjava zašto je mislio da njegov brat Harry brza s Meghan. Naime, William je i prekidao s Kate jer nije bio spreman da njihov odnos rano postane ozbiljan i da se vjenčaju.

Vijest o njihovoj vezi pojavila se tijekom ožujka 2004., a princ je poludio kada su ga jednom upitali za njegove bračne planove. "Gledajte, imam tek 22 godine, pobogu! Ne želim se oženiti dok ne navršim barem 28 ili možda 30", rekao je.

Nije htio prerano ući u brak nakon što je vidio što je to donijelo njegovoj majci i ocu. Nastavio je uživati s društvom i putovati, pa je tako otišao na "muško putovanje" s prijateljima u ljeto 2004.

William i Kate su 2006. bili u vezi pet godina, pa ju je on pozvao na tradicionalni kraljevski ručak u Sandringhamu. Bilo je to prvi put da je kraljica Elizabeta II. pozvala neslužbenu djevojku na obiteljsko druženje, no Middleton je odbila doći. Imala je uvjet, a to je da ju William konačno zaprosi i stavi prsten na njezinu ruku.

No princa to nije natjeralo da učini njihovu vezu ozbiljnijom. On se bojao da je našao pravu djevojku u krivo vrijeme jer nije bio spreman skrasiti se.

Konačno su se vjenčali 2011. nakon dugogodišnje veze te imaju sinove Louisa i Georgea te kćer Charlotte.