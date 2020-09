Princ Harry netipični je član britanske kraljevske obitelji, a tijekom odrastanja je često plijenio pažnju medija zbog svog stila života.

Vojvoda od Sussexa, britanski princ Harry, mlađi je sin princa Charlesa i princeze Diane, a šesti je u redu za britansku krunu. Harry danas slavi 36. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili nekih detalja iz njegova života koji će još jednom dati podsjetnik zašto se radi o potpuno netipičnom članu britanske kraljevske obitelji.

Svojim potezima princ Harry je od rane mladosti šokirao britansku javnost, a posljednji takav bio je početkom ove godine kada je najavio da se skupa sa suprugom, bivšom glumicom Meghan Markle, povlači sa svih kraljevskih dužnosti te odlazi u SAD. Ipak, puno prije nego što se skrasio i osnovao obitelj, Harry je bio buntovni tinejdžer koji je punio svjetske medije svojim stilom života.

Na jednom tulumu 2005. godine princ se pojavio s nacističkim obilježjima, zbog čega su ga napali britanski mediji, ali i oni svjetski. Zbog svog ponašanja odmah se ispričao javnosti. "Zaista mi je žao ako sam uzrokovao bilo kakvo poniženje nekome. Odabrao sam pogrešan kostim i kajem se zbog toga", rekao je Harry nakon što se pojavio u košulji sa svastikom preko ruke. Tadašnji britanski premijer Tony Blair komentirao je medijima kako je vrlo jasno da je Harry shvatio što je učinio te je u komunikaciji s Buckghinghamskom palačom. Harry je imao i rasističke ispade, a u videu koji je snimljen 2006. godine opisao je svoj prijatelja riječju "paki", što se smatra pogrdnim nazivom za Pakistance. Video je procurio u javnost 2009. godine, a Harry se i zbog toga ispričao.

U tinejdžerskoj dobi Harry je često tulumario sa svojim prijateljima, a sve je eskaliralo kada je imao 16 godina. Kraljevska obitelj ga je poslala na rehabilitaciju zbog pretjeranog konzumiranja marihuane i alkohola, a sa svim detaljima su izašli i u javnost. Harry je na inzistiranje oca bio u rehabilitacijskom centru u Peckhamu, no samo jedan dan. "Ovo je ozbiljna situacija koja se rješava unutar obitelji i sada je sve iza njih", izjavili su glasnogovornici kraljevske obitelji nakon toga.

Tijekom cijelog odrastanja princu su jako išli na živce fotografi koji su ga pratili u stopu, a 2004. godine se s njima našao i u okršaju. Grupa fotografa ulovila ga je dok je izlazio iz kluba Pangea u Londonu. Jedan ga je fotograf ozlijedio, a dok ga je gurao od sebe, ozlijedio je i on njega. "Zašto ovo radite? Zašto me samo ne pustite na miru?", vikao je princ na fotografe onda. Tri godine kasnije upao je u sličnu situaciju, no nije bio agresivan prema fotografima već je samo na izlasku iz kluba pao preko jednoga od njih. Svjedoci su tvrdili kako su se Harry i fotograf samo nasmijali.

Prije osam godina Harry je s prijateljima otputovao u Las Vegas te je odlučio sudjelovati u jednoj igri koja podrazumijeva striptiz. Svoj je dio Harry vrlo ozbiljno shvatio, a TMZ je došao do fotki na kojima je Harry skoro potpuno gol. Njegova obitelj nije imala nikakvu službenu izjavu, no samo su potvrdili da je na fotografijama zaista njihov princ. Unatoč svemu, Harry je bio popularan među britanskom publikom, a svi su koentirali da je on jednostavno običan čovjek i kada se napio te je pao u bazen na jednom tulumu. Mediji su došli bili i do snimki na kojima je navodno šmrkao votku dok je bio na putovanju u Namibiju, no svi dokazi su brzo uklonjeni s interneta.

Princ Harry danas je u sretnom braku s Meghan Markle s kojom ima i sina Archieja. Kraljevski par u centru je pažnje zbog svojih poteza, no čini se kako njima baš ništa ne smeta te uživaju u Los Angelesu.