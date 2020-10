Nova knjiga Roberta Laceyja otkriva stvarni odnos između princa Williama i princa Harryja, a pisac je istaknuo kako je svađa među njima gora nego što javnost smatra.

Biograf britanske kraljevske obitelji, Robert Lacey, redovito svoja izdanja objavljuje u dogovoru s kraljevskom obitelji, no ostao je zatečen zbog posljednje knjige. Poslao je nekoliko poglavlja knjige "Battle of Brothers" Buckinghamskoj palači, no paket je dobio natrag uz dojam da nitko o tome nije želio ništa komentirati.

Radi se o knjizi koja donosi detalje o svađi između princa Williama i princa Harryja, a Lacey je zaključio kako se kraljevska obitelj prestrašila samoga naslova te vjerojatno zbog toga ništa nisu htjeli ni komentirati.

"Naslov je točan. Kada sam počeo istraživati o navodnoj svađi među braćom prinčevima, nisam u ništa od toga vjerovao. Mislio sam da mediji naglašavaju nešto što ni postoji, a ni sam nisam htio vjerovati da je tome tako. Nitko od nas nije. Ipak, svađa definitivno postoji i gora je nego što svi misle", ispričao je biograf za Daily Mail.

"Svi tvrde da će to proći, ali to je upravo ono o čemu će povjesničari pričati za deset godina. Ukoliko se braća ne pomire, doći će do krize sličnoj onoj nakon što je kraljičin ujak abdicirao ili kada je poginula princeza Diana. Palača trenutačno ne radi ništa po pitanju pomirenja Harryja i Williama, a trebali bi", tvrdi pisac.

Njegova nova knjiga prati britanske prinčeve od samoga rođenja, načina odrastanja te sve do trenutka kada su se vjenčali s Meghan i Kate, dvije potpuno različite djevojke. Lacey tvrdi kako je mnogo detalja u knjizi ispričao iz perspektive Meghan i Harryja te je pokušao objasniti kako su oni gledali na sve što se oko njih događalo.

Kako bi se dobro pripremio za knjigu, Lacey je mjesecima razgovarao s ljudima bliskima kraljevskoj obitelji. Većina njih nije htjela biti imenovana u knjizi, no složili su se s napisanim. Knjiga će uskoro biti dostupna u Velikoj Britaniji, a glavna tema je zapravo činjenica koliko je opasno za samu kraljevsku obitelj da William i Harry ostanu u odnosima u kakvima su trenutačno.

Svjetski mediji već mjesecima nagađaju o svađi između Williama i Harryja, a svi za to krive Meghan Markle, suprugu mlađeg princa. Braća navodno nisu ni u kontaktu, a sve se pogoršalo nakon što su Harry i Meghan otkrili kako se povlače sa svih kraljevskih dužnosti te se sele u SAD. William i njegova supruga Kate Middleton navodno nisu najbolja mišljenja o Meghan, a što se zaista događa kada se svjetla reflektora ugase, zaista znaju samo oni.