Naya Rivera je, kako tvrdi policija, uspjela skupiti energiju da spasi sina Joseyja, no za sebe je nije imala dovoljno.

Nakon što je tijelo Naye Rivere pronađeno u ponedjeljak u jezeru Piru u Kaliforniji, policija je otkrila više detalja o cijeloj tragediji, piše Daily Mail.

Čini im se da je glumica prikupila dovoljno snage da vrati svog sina Joseyja na brod, no nije uspjela spasiti sebe. Naya je nestala u srijedu popodne dok je provodila dan na jezeru sa četverogodišnjim sinom Joseyjem. On je pronađen kako spava sa spasilačkim prslukom na sebi, no nije bilo ni traga Riveri.

"Zacijelo je prikupila dovoljno energije da vrati svog sina na brod, no ne dovoljno da spasi samu sebe", rekao je šerif Okruga Ventura Bill Ayub. Naya i njezin sin skočili su s broda i otišli plivati. Dječak je rekao istražiteljima da mu je majka pomogla da se vrati natrag na brod, a kada se okrenuo, vidio je da je ona nestala u vodi.

Čeka se autopsija i službena potvrda identiteta, no šerif ističe da zbog lokacije na kojoj je nađeno tijelo i jer nitko drugi nije prijavio nestanak u jezeru, sigurni su da je riječ o Nayi Riveri. Dodao je kako nema indikacija da je počinjen zločin nad glumicom niti da je bila riječ o samoubojstvu.

Policija je na brodu pronašla spasilački prsluk za odrasle i šerif je rekao da ga Naya nije nosila. Istaknuo je da nema detalje o glumičinim vještinama plivanja.

Prema šerifovim riječima, plivanje je u jezeru dopušteno, no obično se koristi za rekreaciju na vodi, poput vožnje skutera i slično. Građani su zbog ove tragedije pokrenuli peticiju da se zabrani plivanje u tim opasnim vodama.

Kod jezera Pira su se u ponedjeljak okupili neki članovi ekipe sa serije "Glee", a pojavio se i bivši muž Naye Rivere, Ryan Dorsey, s kojim je dobila sina Joseyja. Došao je u pratnji Nayina oca Georgea Rivere.