Očuh glumca Matthewa Perryja otkrio je detalje o njegovu zabrinjavajućem stanju i tvrdi da je njegovo stanje posljedica teške operacije od prije dvije godine.

Američki glumac i zvijezda legendarne serije "Prijatelji" Matthew Perry posljednjih nekoliko godina ne prestaje šokirati javnost i obožavatelje svojom pojavom koja je mnoge zapravo zabrinula i pokrenula pitanja što se zapravo događa s nekad omiljenim glumcem koji nas je godinama sve nasmijavao.

Šuškalo se i nagađalo da su za njegova stanja ponajviše krivi ovisnost o alkoholu i drogama, međutim glumčev očuh 73-godišnji Keith Morrison otkrio je kako se glumac zapravo još uvijek nije oporavio od teške operacije želuca na kojoj je bio 2018. godine.

Keith, koji je inače poznati američki novinar, u intervjuu za časopis People izjavio je kako danas 51-godišnjem Matthewu stvarno nije bilo lako jer je u bolnici morao provesti čak tri mjeseca.

"U to vrijeme smo mogli provoditi s njim puno vremena, što je ja mislim bilo dobro za sve. Užasno je kad se ljudi ozbiljno razbole, moraju na operaciju i brinu se hoće li preživjeti ili ne. To nas je sve još više povezalo. Svi smo morali biti tamo da ga izvučemo iz toga", izjavio je Keith.

On je u braku s glumčevom majkom Suzanne u braku punih 39 godina, a par zajedno ima šestero djece, uključujuči i njegova sina Michaela iz prethodnog braka.

Inače problemi sa želucom s kojima se Matthew suočio mogu se pripisati prema zlouporabi droga i alkohola, a o čemu je on u prošlosti iskreno progovorio.

"Nisam mogao stati. Na kraju su se stvari toliko pogoršale da to nisam mogao više ni sakrivati, i tako su svi saznali. U životu sam imao uspona i padova, puno sam naučio iz svojih neuspjeha. Ono što mi je najbolje iz cijele priče je da znam kako alkoholičarama pomoći da prestanu piti", izjavio je Matthew prije nekoliko godina.

Još tijekom snimanja serije "Prijatelji" promjene na njegovu tijelu postale su vidljive, a bile su povezane s njegovim ovisnostima. Težina mu je cijelo vrijeme varirala toliko da je često gubio i dobivao po deset kilograma. Na liječenju je bio zbog ovisnosti o tabletama i alkoholu, a jednom je prilikom priznao da se ne sjeća tri godine snimanja zbog količine opijata koju je uzimao.

Svoj privatni život uspješno je skrivao jedno vrijeme, no do javnosti su ipak dolazili neki detalji. Perry je s Yasmine Bleeth bio u vezi 1995. godine, a nakon prekida ljubio je glumicu Juliju Roberts. Par se rastao godinu kasnije, a s Lizzy Caplan je bioo od 2006. do 2012. godine.

Početkom ove godine svjetske je medije obišla vijest da ljubi 21 godinu mlađu agenticu za talente Molly Hurwitz, no veza nije dugo potrajala. Perry je nedavno ljubav počeo tražiti i na internetu te je ponovno aktivirao svoj profil na aplikaciji Ray.