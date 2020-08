Matthew Perry bio je omiljeni glumac, no borba s ovisnostima dovela je do toga da više ne nalikuje glumcu kakav je bio u najboljim godinama karijere.

Američki glumac Matthew Perry najpoznatiji je po ulozi Chandlera Binga u hit-seriji "Prijatelji", a od početaka snimanja serije do danas njegov se život potpuno promijenio, ali ne nabolje.

Rođen je u američkom Williamsonu 19. kolovoza 1969. godine, a prije njegovog prvog rođendana roditelji su se rastali. Perryjeva majka Suranne Marie Morrison nakon toga se udala za novinara Keitha Morrisona, a Matthew je s njima živio u kanadskom Ontariju. Dok je bio tinejdžer igrao je tenis na travi i bio je među najboljima svoje klase. Kada je imao 15 godina odselio se u Los Angeles kako bi započeo glumačku karijeru te je završio tamo i srednju školu.

Glumio je u nekoliko serija, a gostovao je i u "Beverly Hills 90210". Omiljeni Perry od 1994. do 2004. godine nasmijavao je publiku te prikupljao obožavatelje diljem svijeta svojom odličnom ulogom Chandlera, no kako mu je karijera krenula uzlaznom putanjom, tako je njegov privatni život krenuo obrnutim putem.

Još tijekom snimanja serije "Prijatelji" vide se očite promjene na njegovom tijelu, a one su bile povezane s njegovim ovisnostima. Težina mu je cijelo vrijeme varirala toliko da je često gubio i dobivao po deset kilograma. Na liječenju je bio zbog ovisnosti o tabletama i alkoholu, a jednom je prilikom priznao da se ne sjeća tri godine snimanja "Prijatelja" zbog količine opijata koju je uzimao.

Svoj privatni život uspješno je skrivao jedno vrijeme, no do javnosti su ipak dolazili neki detalji. Perry je s Yasmine Bleeth bio u vezi 1995. godine, a nakon prekida ljubio je glumicu Juliju Roberts. Par se rastao godinu kasnije, a s Lizzy Caplan je bioo od 2006. do 2012. godine. Početkom ove godine svjetske je medije obišla vijest da ljubi 21 godinu mlađu agenticu za talente Molly Hurwitz, no veza nije dugo potrajala. Perry je nedavno ljubav počeo tražiti i na internetu te je ponovno aktivirao svoj profil na aplikaciji Ray.