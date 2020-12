Kayti Edwards je pojasnila kako je bila trudna kada je donosila drogu glumcu Matthewu Perryju.

Bivša djevojka glumca Matthewa Perryja, Kayti Edwards otkrila je kako ju je tražio da mu krijumčari drogu jer je bila trudna i zbog toga nitko neće posumnjati u nju.

Kayti je o svemu progovorila u intervjuu za britanski tabloid The Sun. Bivša Perryjeva partnerica kaže da je to glumac zahtijevao od nje 2011. kada je bila u petom mjesecu trudnoće da mu donosi tablete, kokain, a ponekad i heroin i crack.

Kayti i Matthew su bili skupa pa su ostali bliski 2000-ih i ona tvrdi da je nekad znao uzeti po 80 tableta Vicodin na dan pa je jednom pod utjecajem tog lijeka zalijepio svoje ruke za noge. Perry je bio siguran da će mu Edwards uspješno donositi drogu jer nitko nikad ne bi posumnjao u trudnu ženu.

"Rekao mi je: 'Nitko nikad neće zaustaviti trudnicu. Ne brini se'. Sve bi dogovorio i objasnio mi: 'Odi na ovu adresu i sastani se s ovom osobom. Izaći će i dati ti torbu'. Kasnije bi se odvezla s time ravno k Matthewu", ispričala je Kayti.

Istaknula je da kad bi pokupila sve to da bi izgledalo kao švedski stol tableta i kokaina, a ponekad i heroina i cracka. "Bilo je trenutaka kada bih pomislila: 'Kako netko može uzimati toliko ovih stvari i pritom ne umrijeti'", ispričala je Edwards. Dodala je da bi 80 Vicodina na dan, koje je znao uzeti, trebalo biti smrtonosno.

Tvrdi kako se nikad nije drogirala s glumcem, no da je htjela spriječiti da ga uhvate. "Gledam unatrag i razmišljam: 'Kakva sam ja to bila prijateljica?' Ali htjela sam mu pomoći. Znao mi je nabijati krivnju i reći: 'Ako mi ne nabaviš to, otići ću sam potražiti toga na ulici'", rekla je Kayti.

"Nisam mu to dopustila jer nisam željela da u tom stanju vozi auto, a i da luta ulicama. Bilo je to čudno na neki način, naš odnos je postao toksičan. Nisam mogla reći ne", pojasnila je.

Edwards je otkrila da su ona i Matthew često spavali skupa, no nikada nisu službeno bili u vezi. Dodala je i da mu je nosila drogu na snimanja. U to vrijeme 2011. snimao je komičnu seriju "Mr Sunshine" u studiju Paramount u Los Angelesu.

"Sjećam se da bih otišla u Paramount do vrata i rekla bih: 'Tu sam kako bih vidjela Matthewa. Odvezla bih se unutra i on bi bio u svojoj prikolici. Pomislila bih: 'Kako možeš raditi sada?'", istaknula je Kayti.

Tvrdi da nije bio tip ovisnika koji je mogao funkcionirati u takvom stanju i da nije nikog zavarao svojom ovisnošću. Dodala je i kako su se Perryjevi kolege iz serije "Prijatelji" distancirali kao i drugi ljudi iz njegovog kruga prijatelja.

"Nisu htjeli imati ništa s njime jer ga nisu željeli viđati u takvom stanju", otkrila je. Objasnila je i kako je zarađivala za to što je glumcu donosila drogu. "Plaćao mi je 3.000 do 4.000 dolara na dan. Uvijek je govorio: 'Novac nije problem'", ispričala je.

Osim što si jednom zalijepio ruke za noge, Edwards kaže i da je Matthew toliko bio na drogama da se skinuo gol i takav plivao u susjedovom bazenu. Glumac je svojedobno sam priznao koliko je zapao u ovisnost.

"Imao sam puno uspona i padova u svom životu. Naučio sam puno iz svojih neuspjeha", istaknuo je. Javnost je saznala za sve kada je Perry pod utjecajem droga doživio nesreću na skuteru za vodu. 2011. je otišao na liječenje.