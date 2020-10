Nives Celzijus u petoj je epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" zablistala je u pripijenoj zelenoj haljini te je oduševila obožavatelje.

Nives Celzijus gledamo u ulozi članice žirija u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato", a u petoj emisiji je zaista zablistala svojim stajlingom, i to doslovno.

"Kako vam se sviđa večerašnji #tlzp look? Večeras vas osim moje nedekoltirane, zelene haljine i očiju u istoj boji, očekuje i eurovizijsko izdanje "Tvoje lice zvuči poznato", a to je nešto što se ne propušta!", napisala je Nives na svom Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira u pripijenoj zelenoj haljini sa šljokicama. No iako se zakopčala do grla, riječ je o mini verziji ove uske haljine.

"Super je haljina", "Lijepa i privlačna dama", "Bomba", "Ne treba ti dekolte. Prelijepa si i super ti zelena haljina stoji", "Što reći, uvijek izgledaš top", samo su neki od komentara koje je dobila na račun haljine.

