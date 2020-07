Dan Bilzerian otišao je s društvom u Grčku nakon što se dva tjedna na luksuznoj jahti zabavljao po Jadranu.

Kontroverzni multimilijunaš Dan Bilzerian (39) napustio je Hrvatsku nakon što je upao u probleme s lučkom kapetanijom.

Kralj Instagrama proveo je dva tjedna uživajući po Jadranu, a pobrinuo se da se pamti njegov odlazak. Naime, Dan i njegovo društvo previše su popili u blizini otoka Lastova i zabava je krenula u krivom smjeru.

Ljepotica Lindsay Rose Goldstein, koja je stigla s Bilzerianom na našu obalu, na Instagramu je otkrila da ih je zaustavilo vozilo lučke kapetanije i da su joj uručili kaznu zbog prebrze vožnje. "Zabava i igra prestale su kada sam dobila kaznu za prebrzu vožnju", istaknula je Lindsay.

Bilzerian je snimljen i kako vozi jet-ski na manje od 100 metara od obale nedaleko Korčule. Time je prekršio Pomorski zakonik u dijelu o sigurnosti plovidbe koji zabranjuje glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Za prekršitelje je propisana kazna u rasponu od tri do 15 tisuća kuna.

No to nije bilo sve. Dan i ekipa očito su mislili da je dobra ideja nabaviti pravi top iz kojeg su na jahti, kako se činilo, ispaljivali metalne kugle u blizini Parka prirode Lastovsko otočje, piše morski.hr. Imali su dva topa, a svojim nepromišljenim načinom zabave hvalili su se na Instagramu. Ne zna se je li ga i hoće li ga stići kazna za to.

Multimilijunaš je tijekom svog boravka na Jadranu obišao Split, Dubrovnik, Korčulu, Lastovo, Hvar, Šibenik i Nacionalni park Krku. Nakon okršaja s lučkom kapetanijom pobjegao je s društvom u Grčku, a ostaje vidjeti hoće li i tamo biti opasnog slavlja s topovima i slično.