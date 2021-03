Meghan Markle je u intervjuu s Oprah Winfrey otkrila detalje i svoju istinu o odnosu sa šogoricom Kate Middleton.

O odnosu između Meghan Markle i vojvotkinje Kate Middleton nagađa se već nekoliko godina i mnogi su se pitali jesu li njih dvije doista u sukobu, naročito nakon vijesti da je Meghan uoči vjenčanja rasplakala i povrijedila svoju, tada buduću šogoricu, no ona sada tvrdi da je istina potpuno suprotna.

Naime, 39-godišnja Meghan kaže da je ona ta koja je ostala u suzama tijekom priprema za vjenčanje i to zahvaljujući Kate, no da joj je sve oprostila jer se ispričala i poklonila joj cvijeće u znak isprike.

Podsjetimo, riječ je o svađi zbog haljina koju su nosile djevojčice koje su pratile Meghan do oltara, a koja je dospjela na naslonice novina po cijelom svijetu i da je Kate bila povrijeđena do suza.

"Ne, ne. Dogodilo se obrnuto. I to ne kažem kako bih nekoga omalovažala jer tjedan prije vjenčanja bio je zaista naporan. Ona je zbog nečega bila uznemirana, ali ispričala se kasnije zbog svega. Problem je nastao oko haljina za djevojčice koje su me pratile na vjenčanju, to me rasplakalo i zaista me povrijedila. No, donijela mi je cvijeće i poruku s isprikom. Učinila je ono što bih ja učinila da znam da sam nekoga povijedila, samo da preuzmem odgovornost za to. To zapravo i nije bio sukob i mislim da nije fer zbog nje ulaziti u detalje toga jer se ispričala", zaključila je i dodala da je bila šokirana jer je svijetu prezentirana obrnuta priča.

Kaže i da su svi na dvoru znali kako to nije istina i da se nadala da Kate stvarno želi ispraviti svoju pogrešku i zaključivši da je ona dobra osoba. Dotaknula se i njihova zajedničkog odlaska na Wimbledon gdje su dobro raspoložene gledale teniski meč.

"U posljednje četiri godine ništa nije bilo onako kako se činilo", izjavila je Meghan.