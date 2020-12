Marko Grubnić je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj sa psima Casperom i Castrom pozira ispred okićenog kamina.

Modni stilist Marko Grubnić spreman je za blagdane.

Na svojem Instagramu pohvalio se okićenim domom, a na fotkama koje je objavio pozirao je u kućnom izdanju i u svojem omiljenom društvu.

"It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", citirao je Grubnić stih iz popularne božićne pjesme u opisu fotki na kojima pred ukrašenim kaminom sjedi sa svoja dva psića, pomerancima Casperom i Castrom.

"Preslatki", komentirala je Nives Celzijus, a sličnim komplimentima obasuli su ga i mnogi drugi pratitelji.

Još jedan detalj na fotki koji je Markovim pratiteljima zapeo za oko su njegove ružičaste kućne papuče s prepoznatljivim znakom modne kuće Gucci.

Grubnić na Instagramu ne krije svoju ljubav prema luksuzu, a osim skupim krpicama, često se hvali i putovanjima na egzotične destinacije na koje povremeno leti i privatnim zrakoplovom.

Ono što također ne krije, je koliko voli svoje psiće, ali i životinje općenito što je potvrdio i nedavnim javnim prozivanjem zagrebačkog gradonačelnika Bandića oko lošeg stanja u azilu Dumovec.

Grubnić se inače u showu "Tvoje lice zvuči poznato" i iz emisije u emisiju se brine o outfitima Nives Celzijus, Maje Šuput i Indire Levak.