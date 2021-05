Marijana Mikulić objavila je video sa dvoipolgodišnjim sinom Jakovom i otkrila da je plakala od sreće jer je ponovio njezine riječi.

Marijana Mikulić podijelila je s pratiteljima na Instagramu vijest o napretku njezino dvoipolgodišnjeg sina Jakova o čijem je zdravstvenom stanju progovorila prošlog mjeseca.

Tada je otkrila da najmlađi od njezine trojice sinova ima poteškoće u razvoju i čeka šest mjeseci pregled, a ona i muž srećom si mogu priuštiti da ga vode privatniku dok ima dosta roditelja koji to ne mogu.

Marijana je objavila video s malenim Jakovom i istaknula koliko je sretna jer je ponovio njezine riječi. "Prijateljica mi je poslala sliku sebe, sa svojom malom bebom u naručju. Pokazala sam ju Jakovu, kao što mu sto stvari pokažem, imenujem, pjevam... I kažem: 'Vidi Jaki, beba'. A Jakov: 'Bebi bebi'. Idem ga odmah pokušati snimiti, unaprijed spremna da vjerojatno neće ponoviti. A on: 'Bebi bebi'. Trebam li reći da sam se rasplakala od sreće. Hvala ti, A", napisala je glumica.

Na snimci Mikulić drži sina u krilu i oboje nasmiješenih lica govore: "Bebi bebi". Njezine pratitelje je također razveselila ova vijest, a video možete pogledati ovdje.

"Bogu hvala", "Ja Vas potpuno razumijem i znam što znači radost za svaki novi korak. I vidjet ćete da će se sav Vaš trud isplatiti", "Isto smo prolazili, svaka mala sitnica za nas je bilo ogromna preskočena planina. Samo hrabro naprijed i uspjet ćete", " Bravo za mamu i Jakova", komentirali su glumičini pratitelji.

Marijana je za In magazin nedavno progovorila o svom sinu i zdravstvenom stanju. Istaknula je da je od prvog naručivanja na pregled do početka terapije potrajalo čak godinu i pol dana, a to je previše. I baš zato Marijana je svoju priču odlučila podijeliti s javnošću i na taj način podsjetiti da se takve dijagnoze događaju svima i kako na sustavu rane intervencije treba raditi.

''To mi je bio cilj, to sam napravila s ciljem da se o tome počne govoriti'', rekla je.

Dijagnoza koja u kartonu malog Jakova piše jest nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. Glumica i njezin suprug, umjesto da čekaju termin u državnoj instituciji, vode ga na privatne terapije igrom. Jakov zbog toga već napreduje.

''Ja sam ga u međuvremenu uključila u floortime na preporuku neuropedijatra, on na tu terapiju dobro reagira, i stalno vidimo napredak. I taj kontakt očima se čak sve češće i redovitije pojavljuje, produljuje, pokazuje interes za igru i komunikaciju s drugima. Sad ćemo uključiti i logopeda i radnog terapeuta pa se nadam da će on biti dobro'', ispričala je Marijana.

No brine ju što je s onima koji se suočavaju s težim teškoćama i ne mogu si priuštiti privatno liječenje te moraju čekati red za pomoć njihovoj djeci.

''Ima ljudi koji si prvo ne mogu priuštiti da plaćaju privatnu terapiju, drugo, njihova djeca imaju teže dijagnoze i možda im je neophodno baš reagirati odmah i rano jer bi se moglo puno napraviti u toj dobi kada nemaju mogućnost pristupiti državnim terapeutima. Tu mi je nekako puko film i osjećala sam da moram iskoristiti medijski prostor koji mi je dan'', naglasila je glumica.