Marijana Mikulić istaknula je da je imala potrebu ukazati na tromost sustava i da stvari treba mijenjati jer je djece u potrebi puno.

Glumica Marijana Mikulić (39) ranije je na Instagramu otkrila kako njezin dvoipolgodišnji sin Jakov odbija komunicirati i uspostaviti bilo kakvu interakciju s drugima te da nije dobio pravovremenu pomoć od našeg zdravstvenog sustava.

Nakon toga je dobila ružne poruke, a sada se opet oglasila i objasnila da njezin sin neće čekati na terapije, nego ide privatniku.

"Jakov, srećom, nema nikakvu tešku dijagnozu, nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. On ima roditelje koji su rano primijetili da s njime treba dodatno raditi, vode privatno na floortime i super reagira na taj način terapije kroz igru te za Jakova nije toliko problem čekanje termina u državnoj instituciji. Jakovljeva mama već po prirodi svog posla ima publiciteta i preko vlastitih želja i potreba te joj razvlačenja vlastitog djeteta nisu potrebna da bi se o njoj pisalo. Ne, nije istina da je on samo 'malo lijen, dečko je, bude on' i slično, iako shvaćam potrebu da me se utješi i da mi se kaže da je on kao i druga djeca. Jakov je veseli zdravi dječak, koji je tek kroz obraćanje posebne pažnje i rad s njime počeo raditi stvari koje njegovi vršnjaci rade odavno, na primjer najobičniji kontakt očima počinje tek s godinu i pol, i to pomalo i ponekad s drugim ljudima koji nisu mama. Tek s dvije godine počinje pomalo dopuštati mami interakciju u igri, bilo da se radi o kockicama, slikovnici ili običnoj pjesmici. Ne uvijek i ne puno, ali počelo je i sve je bolje. S dvije i pol već smo super, valjamo plastelin, radimo kolače. Još ne govori, ne odaziva se na svoje ime, ali hoće", napisala je Marijana.

"Jakov neće čekati, vodili smo i vodit ćemo ga privatno, dakle SAMI PLATITI. I ne, nećemo se prijaviti ni za kakve poticaje uzdržavanja, posebnih potreba i slično jer ima puno potrebitijih. Imala sam potrebu iskoristiti medijski prostor koji mi je dan da ukažem na tromost sustava i na to da stvari treba mijenjati, i to ne samo za one koji imaju koga zvati, nego za sve. Djece u potrebi je puno, a terapeuta, očito, premalo. A od mnogih stručnjaka čula sam da je rana intervencija majka uspjeha te se u to uvjerila na primjeru vlastitog djeteta! Država mora poticati ljude da upisuju ta zanimanja, omogućiti im rad i poštene plaće! Da se omogući djeci čiji roditelji NEMAJU mogućnost privatnih terapija, da svoju djecu na vrijeme uključe u terapije i na taj način naprave maksimum za njih! Poticaje i stipendije, EU fondove, ma sve što treba, za one koji žele baviti se ovim toliko potrebnim zanimanjima. Da, znam, takvih je područja još mnogo, ali znate kako kažu: 'kamen po kamen...'", dodala je glumica.

Inače, Mikulić je u prvoj objavi gdje je progovorila o zdravstvenom stanju svog sina Jakova rekla da se pregled logopeda čeka pola godine, a prije korone i odustajanja ljudi taj bi se period odužio i na godinu i pol.

Neki su je napadali u porukama zbog njezine objave i tvrdili da koristi dijete za medijski prostor. "Je l' te nije sram da zdravo dijete i na račun djece stavljaš sebe u novine? Terapiju ne čekaš godinu i pol. Čemu takve nebuloze, neka su djeca stvarno bolesna. I moji i mnogi išli su logopedu. Nisi ni prva ni zadnja, za ovo sve se zna kakav je problem u zdravstvu. Ima puno bolesnije djece koja čekaju. Tako da sam strpljivo dočekala svoj termin", napisala joj je jedna pratiteljica, a Marijana objavila na svom Instagram storyju i poručila joj da bi trebala pročitati njezinu objavu u cijelosti pa ju onda napadati, ali je kasnije to ipak uklonila.

I ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je situaciju glumice Marijane Mikulić. Beroša su novinari upitali zašto se pregledi logopeda i terapije toliko dugo čekaju.

''To isto pitanje uputio sam nekoliko zdravstvenih ustanova koje se bave tom problematikom. Od njih očekujem odgovor, a isto tako sam pokrenuo određene službe u Ministarstvu nakon što sam dobio informaciju o navedenom slučaju da vide što i kako. Rekli su mi da je postojao plan o ranoj intervenciji, no on nije zaživio. Učinit ću sve da on zaživi i da odgovorimo i na taj izazov'', odgovorio je.