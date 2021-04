Objavom na društvenoj mreži glumica Marijana Mikulić otkrila je kako njezin najmlađi sin ima poteškoće u razvoju. U otvorenom razgovoru Marijana nam je povjerila i da se s time ne susreće prvi put jer je, kako kaže, i njezin je prvi sin prošao kroz nespecifičan razvoj. O svemu je progovorila u javnosti ne bi li skrenula pozornost na prijeko potrebnu ranu intervenciju i kako bi roditeljima koji prolaze kroz isto poručila da nisu sami.

''Jakov je imao godinu i pol i već do tada smo zapravo primijetili da on ne uspostavlja kontakt očima, tu i tamo ponekad sa mnom. Mene je iskreno brinuo taj rječnik, odnosno to što ga nema, nikako'', govori Marijana Mikulić.

Tim opisom glumica i majka troje djece Marijana Mikulić na Instagramu je prije nekoliko dana, otkrila kako njezin najmlađi sinčić Jakov, danas dvoipolgodišnjak, ima poteškoće u razvoju. Dok govori o osjećajima s kojima se roditelji djece s teškoćama suočavaju, otkriva, osjećaji su nažalost već dobro poznati.

''Sad načinjem drugu temu, ali ja sam već s prvim sinom prošla taj nekakav nespecifični razvoj, samo je on imao druge poteškoće. On ima motorički nemir i nedostatak koncentracije, stoga svake dvije godine ide na psihološku razvojnu procjenu kako bi imao poseban pristup u nastavi, on pak ima drugi problem'', priznaje Marijana Mikulić.

I iako sve to nosi i iskustvo i brže traganje za pomoći zdravstvenog sustava, kao i mnoge, borbu za pomoć djetetu prate i one osobne.

''Od etiketiranja u vrtiću, u školi, nenamjerno ni od koga, ometa nastavu, smeta drugoj djeci, naravno da se bune. Dok sam se snašla, prošlo je dosta vremena, ali smo se snašli. Morali smo probijati i strahove i sramove, i moje i njegove odlaske psiholozima, i zajedno i posebno. Zato se ovaj put nisam uplašila, nego sam odlučila reagirati odmah'', govori glumica.

U njezinu slučaju od prvog naručivanja na pregled do početka terapije period je od čak godinu i pol dana, a to je previše. I baš zato Marijana je svoju priču odlučila podijeliti s javnošću i na taj način podsjetiti da se takve dijagnoze događaju svima i kako na sustavu rane intervencije treba raditi.

''To mi je bio cilj, to sam napravila s ciljem da se o tome počne govoriti'', kaže.

Dijagnoza koja u kartonu malog Jakova piše jest nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. Glumica i njezin suprug, umjesto da čekaju termin u državnoj instituciji, vode ga na privatne terapije igrom. Jakov zbog toga već napreduje.

''Ja sam ga u međuvremenu uključila u floortime na preporuku neuropedijatra, on na tu terapiju dobro reagira, i stalno vidimo napredak. I taj kontakt očima se čak sve češće i redovitije pojavljuje, produljuje, pokazuje interes za igru i komunikaciju s drugima. Sad ćemo uključiti i logopeda i radnog terapeuta pa se nadam da će on biti dobro'', kaže glumica.

No i dalje se glumica pita: Što je s onima koji se suočavaju s težim teškoćama? S onima koji si to ne mogu priuštiti? S onima koji će čekati na red da njihovo dijete dobije pomoć? Stvari se moraju mijenjati, kaže. Ne samo za one koji imaju koga zvati kako bi bili prvi na listi čekanja, već za sve!

''Ima ljudi koji si prvo ne mogu priuštiti da plaćaju privatnu terapiju, drugo, njihova djeca imaju teže dijagnoze i možda im je neophodno baš reagirati odmah i rano jer bi se moglo puno napraviti u toj dobi kada nemaju mogućnost pristupiti državnim terapeutima. Tu mi je nekako puko film i osjećala sam da moram iskoristiti medijski prostor koji mi je dan'', objasnila je.

Smatra kako je mnogo problema u sustavu o kojima se treba javno govoriti. Ovo je samo jedan od njih! Onaj za naše najmlađe!

