Lily James kao Pamela Anderson i Sebastian Stan kao Tommy Lee snimaju novu seriju koja prati turbulentnu vezu slavnoga para, a na plaži u Kaliforniji mnoge su zavarali svojim izgledom.

Lily James tumači Pamelu Anderson u seriji "Pam i Tommy", a Sebastian Stan igra njezinog bivšeg muža Tommyja Leeja. Ovoga su tjedna snimali vjenčanje na plaži poznatoga para, a fotografije koje su se pojavile pokazuju koliko je Lily savršeno "skinula" slavnu Playboyevu zečicu.

32-godišnja glumica na sebi je imala umjetne grudi i preko njih sićušni bijeli bikini jednak onome koji je 53-godišnja Pamela nosila 1995. godine na svoj veliki dan u meksičkom Cancunu. Lily i Sebastiana su fotografi uhvatili u vrućem poljupcu na kalifornijskoj plaži, a rekreirali su događaje s vjenčanja Pamele i Tommyja. Nakon što su izrekli sudbonosno "da", slavni par je požurio u ocean, a ceremoniju su održali pred uskim brojem obitelji i prijatelja.

Zvijezda serije "Spasilačka služba" i bubnjar benda Motley Crue vjenčali su se 96 sati nakon što su se upoznali. Njihov brak ne samo da je šokirao svijet, već i njihove bližnje. Pamelina majka Carol nakon vijesti o vjenčanju je rekla kako joj je kćer slomila srce te da je u šoku.

Svi se slažu da su Lily James i Sebastian Stan vjerodostojno ušli u svoje uloge, a obožavatelji popularne zečice tvrde kako jedva primijete razliku između njih dvije.

Pamela ipak nije nešto oduševljena serijom. Njezin bliski prijatelj je rekao za The Sun kako ona misli da je to jadno sastavljen show. "Nema nikakvu namjeru gledati tu užasnu seriju. Apsolutno nikad. Nikad nije čula za glumce koji glume nju i Tommyja i ne želi ih upoznati. Ona i njezina obitelj misli da je to jadan show. Cijela stvar je njima vic", ispričao je.

Serija će u osam epizoda prikazati turbulentan odnos Anderson i Leeja te njihov brak koji je potrajao tri godine. Bivši supružnici su dobili sinove Brandona (25) i Dylana (23).