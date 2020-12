Uskoro bismo trebali gledati seriju o odnosu Pamele Anderson i Tommyja Leeja, a nju će navodno glumiti skandalima sklona Lily James.

Holivudska glumica, koja se nedavno našla usred preljubničke afere s Dominicom Westom, 31-godišnja Lily James trebala bi glumiti slavnu Pamelu Anderson u seriji koja će se baviti njezinom burnom vezom s bivšim suprugom Tommyjem Leejem.

Osim Lily u seriji od osam epizoda čiji trenutni radni naziv glasi "Pam & Tommy" glumiti će navodno i Sebastian Stan kao Tommy Lee, roker za kojeg se Pamela udala nakon samo 96 sati poznavanja, kao i Seth Rogan kao čovjek koji im je stvorio probleme. U središtu radnje naći će se priča sa snimkom njihova seksa s medenog mjesecu koja je procurila u javnost, što je te 1995. godine bio jedan od najvećih skandala u svijetu showbussinesa.

Zloglasna snimka navodno je bila ukradena iz Pamelina i Tommyjeva doma, a slavna plavuša je tužila tvrtku koja ju je distribuirala prije nego je sklopila povjerljiv ugovor s Internet Entertainment Grupacijom.

Upućeni su za Deadline otkrili kako sami Pamela i Tommy nisu uključeni u projekt, ali znaju da će se serija snimati i da će nju utjeloviti Lily.

Pamela je u svibnju ove godine u showu Andyja Cohena

otkrila u kakvim je danas u odnosima s Tommyjem.

"Uopće ne razgovaramo i to je savršeno. Ma ne, nije tako. Moja djeca su sretna i to je sve što je važno. Uspostavili su odnos i vezu i to je najbolji dio svega", izjavila je.

Pamela i Tommy u braku su bili od 1995. do 1998. godine, a zajedno dijele 23-godišnjeg sina Brandona i 22-godišnjeg Dylana.

Pamela je nakon Tommyja bila u braku s Kid Rockom od 2006. do 2007. godine, s Rickom Salomonom od 2007. do 2008. godine, a u 2020. godini u braku je provela 12 dana s Jonom Petersom.