Lily James tumači Pamelu Anderson u seriji "Pam i Tommy", a Sebastian Stan igra njezinog bivšeg muža. Zvijezda "Baywatcha" kaže da ne zna tko su uopće ti glumci.

Glumica Lily James (32) ponovno se našla u središtu pozornosti, ali ovog puta ne zbog afere sa oženjenim muškarcem.

Naime, Pamela Anderson (53) komentirala je humorističnu seriju "Pam i Tommy" u kojoj ju Lily tumači, a Sebastian Stan (38) glumi njezinog bivšeg supruga, bubnjara Tommyja Leeja (58).

Pamelin bliski prijatelj je rekao za The Sun kako ona misli da je to jadno sastavljen show. "Nema nikakvu namjeru gledati tu užasnu seriju. Apsolutno nikad. Nikad nije čula za glumce koji glume nju i Tommyja i ne želi ih upoznati. Ona i njezina obitelj misli da je to jadan show. Cijela stvar je njima vic", ispričao je.

Serija će u osam epizoda prikazati turbulentan odnos Anderson i Leeja koji su se poznavali tek 96 sati kad su se odlučili vjenčati 1995., a njihov brak je potrajao tri godine. Bivši supružnici su dobili sinove Brandona (24) i Dylana (23).

Sebastian, koji je utjelovio Tommyja, poznat je po ulogama u Marvelovoj franšizi "Kapetan Amerika", a Lily je prošle godine privlačila pozornost aferom sa oženjenim kolegom. Paparazzi su snimili James i Dominica Westa kako se strastveno ljube na ulici u Rimu tijekom pauze od snimanja.

Izbio je veliki skandal, a iako se nagađalo da će Westa ostaviti supruga Catherine Fitzgerald, par je i dalje zajedno te kako kažu, sretniji su no ikada. Strani mediji su pisali da se Lily zbližila i s Armiejem Hammerom, koji je posljednjih mjeseci usred skandala, na snimanju filma "Rebecca".

Neki od članova filmske ekipe izjavili su kako su se zvijezde ponašale kao da su par dok su snimali scene na bajkovitom jugu Francuske. "Lily i Armie su bili jako bliski, provodili su puno vremena zajedno navečer i vikendima", tvrdi jedan od izvora.

Inače, James je prije nekoliko dana oduševila obožavatelje fotografijom na Instagramu. Naime, na slici jako nalikuje Pameli koju je utjelovila u novoj seriji.